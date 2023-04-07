Ана де Армас продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну 2023 (фото)

Звезда экрана сделала ставку на темные оттенки и классику.

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34-летняя кубано-испанская актриса Ана де Армас продемонстрировала идеальный брючный костюм на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Блондинка" вышла в свет в компании Криса Эванса в рамках пресс-тура их будущего фильма.

Ану де Армас, номинированную на премию "Оскар", и 41-летнего актера заметили, когда они покидали пресс-конференцию фильма "Призраки в Нью-Йорке".

Бывшая девушка Бена Аффлека выглядела роскошной в черном костюме, футболке и кожаных лоферах.

Она дополнила образ массивной сумкой Louis Vuitton x YK OnTheGo с разноцветными тыквами, напечатанными поверх узора монограммы французского бренда класса люкс, которая продается за 3750 долларов.

Ее темные волосы были уложены в большие упругие кудри, когда она продемонстрировала свой естественный вид с помощью дополнительного макияжа, дополненного блестящими розовыми губами.

Ана де Армас

Тем временем "Капитан Америка" выбрал для выхода стильный сине-белый свитер-поло с геометрическим рисунком Todd Snyder с черными узкими джинсами и белыми кроссовками.

В прошлом месяце вышел трейлер их будущего романтического приключенческого боевика. Актеры уже работали вместе над фильмом "Ножи прочь", а также над "Серым человеком".

Напомним, Ана де Армас повторила образ Мэрилин Монро.

Также Фокус писал о мыслях Аны де Армас завершить карьеру в Голливуде.