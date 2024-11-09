В Испании у высокопоставленного полицейского за стеной дома нашли 20 млн евро: подробности

Свое сотрудничество с наркокартелем испанский полицейский начал много лет назад. Оскара Санчеса Хиля подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и коррупции.

Главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции Мадрида в Испании Оскара Санчеса Хиля задержали по подозрению в связях с наркокартелем. Об этом пишет 20 minutos.

В ходе расследования высокопоставленному полицейскому предъявили обвинения в торговле наркотиками, отмывании денег и коррупции.

Вместе с Хилем были арестованы его жена — также сотрудница полиции — и еще 13 человек.

Как пишет El Mundo, задержание связывают с тем, что ранее в испанском порту Альхесирас была обнаружена рекордная партия кокаина весом в 13 062 кг, спрятанных среди бананов из Эквадора.

Фото: Reuters

При обыске дома Санчеса в пригороде Мадрида следователи нашли более 20 миллионов евро, спрятанных за стеной дома. Эти деньги, по версии следствия, могли быть получены от незаконной деятельности. Кроме того, в кабинете полицейского было обнаружено еще около миллиона евро наличными.

Сумма, полученная главным инспектором, представляет собой рекорд коррупции в Силах государственной безопасности. "Никогда еще полицейский не зарабатывал столько денег, злоупотребляя своей униформой и значком", — утверждают источники El Debate.

Автопарк, обнаруженный у полицейского

Участие полицейского в заговоре началось, когда тот много лет назад возглавлял группу, специализировавшуюся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Интернете.

Именно на этом этапе, как утверждается, Санчес Хиль начал активно сотрудничать с наркоторговцами, предоставляя им конфиденциальную информацию, когда контейнеры с грузом не будут досматриваться службами таможенного надзора, что, как утверждают журналисты, очень хорошо оплачивается.

Напомним, пляжи карибского побережья Мексики в последнее время превратились в зоны ожесточенных боевых действий, где картели ведут борьбу за власть и территории. В ходе жестоких столкновений на курортах Канкуна, Плайя-дель-Кармен и Тулума происходили казни соперников на глазах у перепуганных туристов.

Фокус сообщал, что в немецком городе Дюссельдорф ресторан подавал пиццу с кокаином. Долгое время из-за "секретного ингредиента" она была самым популярным блюдом.