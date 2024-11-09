В Іспанії у високопоставленого поліцейського за стіною будинку знайшли 20 млн євро: подробиці

Свою співпрацю з наркокартелем іспанський поліцейський почав багато років тому. Оскара Санчеса Хіля підозрюють у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і корупції.

Главу відділу боротьби з економічними злочинами Національної поліції Мадрида в Іспанії Оскара Санчеса Хіля затримали за підозрою у зв'язках із наркокартелем. Про це пише 20 minutos.

Під час розслідування високопоставленому поліцейському висунули обвинувачення в торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і корупції.

Разом із Хілем заарештували його дружину — також співробітницю поліції — і ще 13 осіб.

Як пише El Mundo, затримання пов'язують із тим, що раніше в іспанському порту Альхесірас було виявлено рекордну партію кокаїну вагою 13 062 кг, захованих серед бананів з Еквадору.

Фото: Reuters

Під час обшуку будинку Санчеса в передмісті Мадрида слідчі знайшли понад 20 мільйонів євро, захованих за стіною будинку. Ці гроші, за версією слідства, могли бути отримані від незаконної діяльності. Крім того, в кабінеті поліцейського було виявлено ще близько мільйона євро готівкою.

Сума, отримана головним інспектором, являє собою рекорд корупції в Силах державної безпеки. "Ніколи ще поліцейський не заробляв стільки грошей, зловживаючи своєю уніформою і значком", — стверджують джерела El Debate.

Автопарк, виявлений у поліцейського

Участь поліцейського у змові почалася, коли той багато років тому очолював групу, що спеціалізувалася на боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Інтернеті.

Саме на цьому етапі, як стверджується, Санчес Хіль почав активно співпрацювати з наркоторговцями, надаючи їм конфіденційну інформацію, коли контейнери з вантажем не оглядатимуться службами митного нагляду, що, як стверджують журналісти, дуже добре оплачується.

Нагадаємо, пляжі карибського узбережжя Мексики останнім часом перетворилися на зони запеклих бойових дій, де картелі ведуть боротьбу за владу і території. Під час жорстоких сутичок на курортах Канкуна, Плайя-дель-Кармен і Тулума відбувалися страти суперників на очах у переляканих туристів.

Фокус повідомляв, що в німецькому місті Дюссельдорф ресторан подавав піцу з кокаїном. Довгий час через "секретний інгредієнт" вона була найпопулярнішою стравою.