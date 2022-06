Потап з'явився на концерті в Мадриді з перекошеним обличчям

Напередодні артист застудив лицевий нерв.

Український артист і продюсер Олексій Потапенко днями взяв участь у благодійному концерті в Мадриді разом із "Кварталом 95", MONATIK, Тіною Кароль, Wellboy, Pianoboy та іншими зірками. Незадовго до цього він застудив лицевий нерв, тож не зміг ні співати, ні розмовляти. Проте артист не розгубився та замість виступу на сцені спустився до глядачів із коробкою, куди збирав гроші для допомоги Україні. За словами Потапа, українці пожертвували 10 тисяч євро.

"Мав честь виступати для українців у Мадриді. Незважаючи на те, що застудив нерв на обличчі та не міг видати 1000% як виконавець — не розгубився! І вийшов збирати кошти для України прямо до людей!" — поділився артист у своєму Instagram.

Потап додав, що для нього було дуже важливо допомогти Україні, навіть незважаючи на те, що він не зміг сказати жодного слова зі сцени. Також артист задоволений, що зміг побачити співвітчизників і з кожним охочим зробити фото.

Нагадаємо, Потап і його дружина Настя Каменських разом із мамами полетіли у відпустку в Іспанію за кілька днів до вторгнення Росії, після чого вирішили залишитися за кордоном. За кордоном артисти проводять благодійні концерти. Усі зібрані кошти вони надсилають на батьківщину. Також Потап і Настя Каменських відправляють в Україну гуманітарну допомогу та ведуть інформаційну війну в соціальних мережах.

Фокус розповідав, що нещодавно Настя Каменських, яка виступає під сценічним псевдонімом, відкрила церемонію Latin American Music Awards у Лас-Вегасі. Разом із гуртом Black Eyed Peas і латиноамериканськими зірками українська артистка виконала пісню Where is the love. Також Настя Каменських виступила в Каунасі на концерті Vienybės jėga ("Сила заради об'єднання").

Також Фокус писав про те, що Насті Каменських і її чоловіку Олексію Потапенко (Потапу), а також ще майже 30 українським артистам заборонили в'їзд у Росію протягом найближчих 50 років.