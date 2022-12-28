Потап та Настя Каменських з'явилися на публіці після чуток про розлучення (фото)

Раніше в мережі ходили чутки про розрив зіркової пари.

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41-річний український співак Олексій Потапенко та Настя Каменських з'явилися на публіці після чуток про розлучення. Кадрами з нещодавнього благодійного вечора ділиться у своїх сторіз бізнесвумен Христина Хроновська.

Зіркове подружжя побувало на різдвяній вечірці своєї подруги.

На відео, якими поділилася бізнесвумен, видно, як Потап і Настя Каменських разом виконують пісню "Червона рута". Співачка обіймала свого чоловіка за плечі та приділяла йому знаки уваги.

Для благодійного заходу виконавиця обрала автентичну вишиванку та трендові чорні шкіряні штани. Тим часом її супутник продемонстрував total-black образ.

[ + – ] Потап та Настя Каменських

Останнім часом зіркова пара стала рідше викладати спільні кадри та виходити разом на публіку, що спровокувало чутки про розлучення.

Музиканти одружилися у травні 2019 на таємній церемонії. До цього Потап був одружений з продюсером Іриною Горовою, від шлюбу з якою підростає син Андрій.

[ + – ] Потап та Настя Каменських

Нагадаємо, Потап вкотре підігрів чутки про розлучення з Настею Каменських.

Також Фокус писав про реакцію російського ведучого Івана Урганта на розповіді Потапа про вибачення його колеги по цеху з РФ.