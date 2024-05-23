"Обіцяю": Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу (фото)

Представители украинского шоу-бизнеса поженились в мае 2019 года. Сегодня они отмечают 5-ю годовщину свадьбы.

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Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с годовщиной свадьбы. Снимком с возлюбленным звезда сцены поделилась в Instagram.

Артистка показала черно-белое фото, на котором нежно обнимает рэпера, который сидит в деловом костюме с бабочкой и смотрит прямо в камеру. Тем временем Настя Каменских позирует в белом платье.

Романтический кадр певица сопроводила словами из своего трека "Обіцяю".

"Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним", — написала Каменских в день 5-й годовщины бракосочетания с Потапом.

Настя Каменских и Потап

Тем временем Потап пока не поздравил публично свою жену. Судя по соцсетям артиста, сейчас он находится в Болгарии.

"Если бы я подписал, что я в Миннесоте, вы бы поверили, так реалистично выглядит киногород. Он построен в пригороде столицы Болгарии Софии. Замечательные режиссеры и операторы, продюсеры и гримеры из разных стран вместе с украинскими профессионалами создают уникальный продукт для рынков Америки и Латинской Америки", — написал Потап, показав свое фото из Софии.

Потап в Болгарии

Супруги поженились в мае 2019 года, что стало сюрпризом для фанатов знаменитостей, которые до последнего скрывали свой роман. До этого рэпер был в браке с Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.

Откуда взялись слухи о разводе Потапа и Насти Каменских

Ряд украинских блогеров говорили о разрыве певицы и рэпера. В частности, Артур Адамов.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских расстались. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине", — отмечал Адамов.

Впрочем, знаменитости лишь высмеивают домыслы в сети.

Напомним, Настя Каменских презентовала новую песню.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на слухи о разводе с Потапом.