Падчерица Потапа, которая вышла замуж за араба, рассказала о жизни в Ливане

Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой рассказала, как живет в Ливане после замужества.

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Наташа Горовая — дочь украинского продюсера Ирины Горовой и популярного исполнителя Потапа, которую он воспитывал с годовалого возраста. Недавно девушка вышла замуж за возлюбленного из арабской страны. В своем Instagram-аккаунте она выложила кадры из Ливана и рассказала подробности проживания в этой стране.

Так, на снимках можно увидеть архитектуру, улицы и даже развалины на улицах Ливана. Также Наташа показала несколько снимков, на которых она позирует на фоне потрясающего морского пейзажа. По словам девушки, она уже адаптировалась к жизни в Ливане, хотя были вещи, которые ее откровенно удивляли.

[ + – ] Ирина и Наталья Горовые Фото: Instagram @natashka.gorovaya

"Знакомство с Lebanon. Кажется, что это было так давно… Но прошел только год. Одна из самых вкусных кухонь, которые я только пробовала. Научилась немного говорить на арабском. Адаптировалась к жизни без отопления, воды и электроэнергии – в Ливане это норма, когда свет включают всего на несколько часов. То же, что сейчас в Украине… но тогда я и представить не могла, что такое возможно. Невероятный контраст – разрушенная заправка, современные здания бок о бок со старенькими, заброшенные улицы и невероятная природа. Это была влюбленность с первого взгляда. В людей, еду, атмосферу, архитектуру, колорит, холодные квартиры, своеобразный уют и природу", — поделилась Горовая.

Напомним, в начале сентября 2022 года Ирина Горовая поделилась новостью и сообщила, что ее старшая дочь Наталья тайно вышла замуж в Ливане, поскольку ее супруг имеет ливанские корни. Пара поженилась по мусульманским традициям, однако веру Наталья не меняла.

Также Фокус писал, что 35-летняя украинская певица Настя Каменских рассказала о жизни в условиях войны и отношениях с Потапом.