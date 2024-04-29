"Дуже крута": син Потапа публічно похвалив свою маму (фото, відео)

Виявилося, що між Іриною Горовою та її спадкоємцем доволі близькі стосунки. Вони проводять багато часу разом.

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Українська продюсерка Ірина Горова розповіла про взаємостосунки зі своїм сином Андрієм. Напередодні зіркова мама та її спадкоємець-підліток відвідали презентацію кліпу співачки Анни Трінчер. Кадрами з події колишня дружина Потапа ділиться в Instagram.

Ірина та Андрій зізналися, що вони часто разом дивляться фільми з бутербродами та чаєм, а також можуть займатися спортом.

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Колишня дружина Потапа Ірина Горова стала жертвою шахраїв

"Ми багато спілкуємося одне з одним. Дуже важливо спілкуватися зараз з підлітками, щоб розуміти, що їх турбує. Це дуже цікаво. Я така мама, що можу спілкуватися на будь-яку тему. Ми друзі, по суті", — зізналася українська продюсерка.

Зокрема, Ірина Горова розповіла, що її син привчає своїх друзів, що з мамами можна ділитися проблемами та дружити.

А Андрій у свою чергу засипав компліментами продюсерку, назвавши її супермамою та розповівши, що вона щодня займається бігом чи йогою.

"Я, звісно, не такий крутий, як моя мама. Вона займається спортом кожен день. Дуже крута, дуже спортивна матуся", — сказав 15-річний Андрій.

Ірина Горова із сином Андрієм

"Ой що ж буде далі… @potapchiq за словом в карман не лізе. Мій творчий, дотепний та вже дуже дорослий син", — відреагувала на публічні компліменти сина колишня дружина Потапа.

15-річний Андрій — син Ірини Горової та репера Потапа. Вони розлучилися у 2014 році. А після цього музикант одружився з Настею Каменських.

Нагадаємо, Потап потрапив у скандал через концерт у Німеччині.

Також Фокус писав про коментар сина Потапа щодо їхніх взаємостосунків.