Евровидение 2023. 12 баллов Швеции. Как проголосовало профессиональное жюри в Украине

От Швеции выступала певица Лорин, которая изначально считалась фавориткой конкурса.

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После того как проголосовали зрители, за участников "Евровидения 2023" начали отдавать голоса профессиональное жюри.

Голоса от Украины распределились таким образом: наивысшую оценку – 12 баллов, получила исполнительница Лорин из Швеции, которая участвует в Евровидение уже во второй раз. И в первый раз она одержала победу в 2012 году

Как проголосовало профессиональное жюри Украины

Далее голоса от профессионального жюри Украины распределились так:

Для Литвы – 10 баллов;

Для Австрии – 8 баллов;

Для Чехии – 7 баллов;

Для Польши – 6 баллов;

Для Эстонии – 5 баллов;

Для Великобритании – 4 балла;

Для Словении – 3 балла;

Для Италии – 2 балла;

Для Израиля – 1 балл.

Напомним, участница от Швеции, Лорин, с самого начала конкурса была среди фаворитов и букмекеры пророчили ей победу. Участникам от Украины – дуэту TVORCHI "отдавали" сначала четвертое, а потом третье место.