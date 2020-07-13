"Суспильне" полностью выплатило долг семилетней давности, из-за которого блокировались его счета

Как сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, вещатель полностью погасил задолженность государства в размере 10,5 млн евро.

В ответ Euronews начала процедуру отзыва своего иска и разблокировки в банке Швейцарии арестованных в 2017 году 15 млн евро.

Аласания надеется, что после получения денег правительство "сможет и захочет" компенсировать НОТУ часть расходов на погашение долга.

В этом году бюджет НОТУ на 29 ее телеканалов и радиостанций составляет 40,3 млн евро.

Долг образовался из-за неуплаты Украиной ежегодных взносов в бюджет Euronews. ранее эти средства – по 5,5 млн евро в год выделялись напрямую из госбюджета распоряжением правительства. Но долг правительство Азарова повесило на НТКУ (УТ-1). Вскоре НОТУ стала преемником этой телерадиокомпании.

В феврале этого года исполнительная служба Минюста наложила арест на все счета "Суспильного". По решению суда НОТУ должна была оплатить долг в пользу Euronews. "Суспильне" считало, что этот долг должно возвращать государство, поскольку на момент подписания контракта УТ-1 был государственным заказчиком. Но в итоге начало погашения долга из собственного бюджета.

3 июля исполнительная служба Минюста сняла арест с коммерческих счетов НОТУ.

"Вообще, государственный бюджет в сочетании с украинским законам – это минное поле, поверьте. Шаг вправо-влево (вперед-назад тоже) – и все", – резюмировал Аласания.

Напомним, Европейский вещательный союз назвал даты проведения песенного конкурса "Евровидение-2021", вещателем которого в Украине является НОТУ. Аласания сообщил, что Украину на конкурсе будет представлять победитель отбора 2020 года группа Go_A.