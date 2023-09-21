Вокруг жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023 разворачивается скандал

Жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023 отбирали в приложении "Дія", но результаты голосования многих возмутили.

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Лидерами голосования и членами жюри Национального отбора на Детское Евровидение, финал которого состоится 1 октября, стали продюсер Игорь Кондратюк (28,16%), певица Jerry Heil (24,93%) и рэперка Alyona Alyona (20,91%). Но не всех украинцев устроили результаты голосования. Бурное обсуждение началось под постом на официальной странице "Евровидение Украина".

Голосование закончилось 17 сентября, к тому времени успели проголосовать 630 тысяч украинцев.

Результаты голосования

Комментаторов больше всего возмутило, что место в жюри Нацотбора на Детское Евровидение не получила солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая поразила своим выступлением на "взрослом" Евровидении в 2021 году.

Претенденты на место в жюри

Интересно, но раскритиковали всех трех отобранных кандидатов из шоу-бизнеса.

Об Игоре Кондратюке, соавторе проектов "Караоке на майдане" и "Шанс", судьи "Україна має талант!" и "X-Фактор" сказали, что он "максимально далекий от Евровидения персонаж", как и Alyona Alyona.

Jerry Heil (Яна Шемаева), тоже досталась порция критики, а некоторые отметили, что "человеческое голосование выбирает наиболее раскрученных людей, а не специалистов".

Но некоторые написали в комментарии, что именно Кондратюк и является самым подходящим из всей троицы для жюри, ведь шоумен осведомлен в музыкальном деле и уже давно определился со своей гражданской позицией.

Резюмировал возмущение комментарий в котором попросили больше "не делать голосования в Дії".

Финал Национального отбора состоится 1 октября, в 18:00 на телеканале и сайте Суспільне Культура.

Напомним, это далеко не первый раз, когда украинцы бурно реагируют на все, что связано с Евровидением.

В 2022 году скандал возник с певицей Алиной Паш, которая, как выяснилось, в 2015 году посетила аннексированный Крым. Паш настаивала, что посетила полуостров законно и предоставила справку о пересечении границы, но оказалось, что справка поддельная.