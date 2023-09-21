Навколо журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 розгортається скандал

Журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023 відбирали через за стосунок "Дія", але результати голосування багатьох обурили.

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Лідерами голосування та членами журі Національного відбору на Дитяче Євробачення, фінал якого відбудеться 1 жовтня, стали продюсер Ігор Кондратюк (28,16%), співачка Jerry Heil (24,93%) та реперка Alyona Alyona (20,91%). Але не всіх українців влаштували результати голосування. Бурхливе обговорення почалось під постом на офіційній сторінці "Євробачення Україна".

Голосування закінчилось 17 вересня, до того часу встигли проголосувати 630 тисяч українців.

Результати голосування

Коментаторів найбільше обурило, що місце в журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення не здобула солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка вразила своїм виступом на "дорослому" Євробаченні у 2021 році.

Претенденти на місце у журі

Цікаво, але розкритикували усіх трьох відібраних кандидатів із шоу-бізу.

Про Ігоря Кондратюка, співавтора проєктів "Караоке на майдані" та "Шанс", судді "Україна має талант!" та "X-Фактор" сказали, що він "максимально далекий від Євробачення персонаж", як і Alyona Alyona.

Jerry Heil (Яна Шемаєва), теж дісталась порція критики, а дехто зазначив, що "людське голосування обирає найбільш розкручених людей, а не спеціалістів".

Але дехто написав у коментарі, що саме Кондратюк і є самим підходящим з усієї трійці для журі, адже шоумен обізнаний у музичній справі і вже давно визначився із своєю громадянською позицією.

Резюмував обурення коментар в якому попросили більше "не робити голосування у Дії".

Фінал Національного відбору відбудеться 1 жовтня, о 18:00 на телеканалі та сайті Суспільне Культура.

Нагадаємо, це далеко не перший раз, коли українці бурхливо реагують на все, що пов'язано із Євробаченням.

У 2022 році скандал виник із співачкою Аліною Паш, яка, як з'ясувалось, у 2015 році відвідала анексований Крим. Паш наполягала, що відвідала півострів законно та надала довідку про перетин кордону, але виявилось, що довідка підроблена.