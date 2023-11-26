Второй год подряд: Франция одержала победу на Детском Евровидении, Украина в пятерке лучших

С 2018 года Украина показала свой лучший результат на песенном конкурсе. Жюри оценили Анастасию Димид на 9-е место, а вот зрители отдали песне "Квiтка" 3-е место.

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26 ноября во французской Ницце прошел финал конкурса "Детское Евровидение-2023". Победу второй год подряд одержала страна-организатор. Фокус рассказывает о результатах детского песенного конкурса.

Франция получила право принимать конкурс у себя в стране после победы в 2022 году 14-летнего Lissandro. Тогда он покорил зрителей и жюри своей композицией "Oh Maman".

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Стало известно, кто попал в десятку финалистов нацотбора на "Евровидение-2024"

Детское Евровидение этого года прошло в Ницце во Дворце Никайя и в нем приняло участие 16 европейских стран, среди которых и Украина. Нашу страну на конкурсе представляла 9-летняя Анастасия Димид, которая исполнила песню "Квiтка". Композиция была написана на двух языках: частично украинский и частично английский, а написала ее украинская певица Светлана Тарабарова.

Жюри отдали артистке 45 баллов (9 место), а зрители оценили украинскую заявку на 83 балла (3 место). В результате Украина показала один из лучших своих результатов с 2018 года и заняла 5 место.

Победителем конкурса стала вновь Франция и ее 13-летняя представительница Зоэ Клозюр с песней "Cœur". Она победила как по результатам голосования жюри, так и зрителей, набрав в итоге 228 баллов.

Это третья победа для Франции за 21-летнюю историю конкурса. В первый раз хрустальный микрофон был получен в 2020 году, потом на конкурсе 2022 года в Армении, и сейчас вновь, но уже в родной стране.

Второе место с результатом в 201 балл заняла Испания, а 3 место и 180 баллов у Армении. Последнее место с результатом в 42 балла заняла Ирландия, тем самым получив худший результат за время своего участия.

Франция вновь победила Детское Евровидение, а Украина заняла 5 место Фото: Скриншот

Традиционно страна победитель имеет право принять конкурс следующего года, однако захочет ли Франция проводить Детское Евровидение второй год подряд — пока что неизвестно. Если поступит отказ, тогда у других есть шанс провести мероприятия, как это было в 2023 году со взрослым конкурсом.

Украина выиграла Евровидение-2022, однако из-за активной фазы войны не смогли заняться организацией. Конкурс прошел в британском Ливерпуле, ведь именно Британия финишировала второй в тот год.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что вокруг жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023 развернулся скандал. Жюри отбирали в приложении "Дія", но результаты голосования многих возмутили. Тройка выглядела следующим образом: Игорь Кондратюк (28,16%), певица Jerry Heil (24,93%) и рэперка Alyona Alyona (20,91%).