Стало известно, кто попал в десятку финалистов нацотбора на "Евровидение-2024"

Имя 11 кандидата пока неизвестно

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Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2024", которые проводят национальный отбор назвали имена десятка артистов, которые могут стать потенциальными представителями Украины уже в следующем году.

Объявление списка участников состоялось сегодня, 17 ноября.

В десятке финалистов оказались такие известные имена как: -дуэт alyona alyona & Jerry Heil, которые предложили песню с названием Teresa & Maria;

-молодой украинский исполнитель, 21-летний уроженец Ровенщины Drevo с песней Endless chain;

- 26-летняя украинская певица родом из Винницы INGRET (настоящее имя Ингрет Костенко), которая исполнила песню Keeper;

-участник "Евровидения — 2018" MÉLOVIN, 26-летний одессит с песней DREAMER;

-мужско-женская группа NAHABA, в состав которой входит вокалистка Vakyolia и парень по имени Андрей, который сейчас служит в 40-й тактической авиационной бригаде "Призраки Киева". Группа представила песню GLASSS;

-львовская музыкальная группа NAZVA, в состав которой входят Павел Гоц и Ярослав Яровенко с песней Slavic English;

-певица из Одещины SKYLERR (настоящее имя Валерии Кудрявец) с песней Time is running out;

-Украинская женская группа YAGODY родом из Львовщины исполнила песню Tsunamia;

-18-летний уроженец Волынской области YAKTAK (настоящее имя Ярослав Карпук) выступил с песней Lalala;

-столичная мужская группа Ziferblat с песней Place I Call Home.

Кроме этого, будет еще 11 участник, которого выберут сами украинцы из списка артистов, которые уже выбыли. Пока неизвестно, как будет происходить голосование и когда оно пройдет, но желающие могут ознакомиться с предварительным списком выбывших участников.

Отметим, что песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в Мальме, Швеции. Напомним, певица Гайтана возвращается на сцену после семи лет перерыва.

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