Стало відомо, хто потрапив до десятки фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024"

Ім'я 11 кандидата поки невідомо

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Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2024" , які проводять національний відбір назвали імена десятки артистів, які можуть стати потенційними представниками України вже в наступному році.

Оголошення списку учасників відбулося сьогодні, 17 листопада.

У десятці фіналістів опинилися такі відомі імена як: -дует alyona alyona & Jerry Heil, які запропонували пісню з назвою Teresa & Maria;

-молодий український виконавець, 21-річний уродженець Рівненщини Drevo з піснею Endless chain;

- 26-річна українська співачка родом із Вінниці INGRET (справжнє ім’я Інгрет Костенко), яка виконала пісню Keeper;

-учасник "Євробачення — 2018 року" MÉLOVIN, 26-річний одесит з піснею DREAMER;

-чоловічо-жіночий гурт NAHABA, до складу якого входить вокалістка Vakyolia та парубок на ім’я Андрій, який нині служить у 40-й тактичній авіаційній бригаді "Привиди Києва". Гурт презентував пісню GLASSS;

-львівський музичний гурт NAZVA, до складу якого входять Павло Гоц та Ярослав Яровенко з піснею Slavic English;

-співачка з Одещщини SKYLERR (справжнє ім’я Валерії Кудрявець) з піснею Time is running out;

-український жіночий гурт YAGODY родом зі Львівщини виконав пісню Tsunamia;

-18-річний уродженець Волинської області YAKTAK (справжнє ім’я Ярослав Карпук) виступив з піснею Lalala;

-столичний чоловічий гурт Ziferblat з піснею Place I Call Home.

Крім цього, буде ще 11 учасник, якого оберуть самі українці зі списку артистів, які вже вибули. Поки невідомо, як буде відбуватися голосування та коли воно пройде, але бажаючі можуть ознайомитися з попереднім списком учасників, які вибули.

Відзначимо, що пісенний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у Мальме, Швеції.Нагадаємо, співачка Гайтана повертається на сцену після семи років перерви.

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