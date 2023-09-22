"Я мрію налагодити стосунки": Анна Трінчер відверто розповіла про кризу у шлюбі (відео)

Наразі Анна Трінчер разом зі своїм коханим Олександром Волошиним переживає не найкращий період.

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Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла, що має проблеми у стосунках зі своїм чоловіком Олександром Волошиним. Про це співачка зізналася в інтерв'ю шоу "Ближче до зірок" на каналі ТЕТ.

Анна вважає, що на їхній шлюб вплинуло декілька факторів. Уїї коханого діагностували депресію. Хвороба настільки впливає на її чоловіка, що він став, за її словами, зовсім іншою людиною. Також вона вважає, що криза, яку вони переживають, притаманна всм закоханим через один — три ріки після весілля.

"Багато хто каже, що це нормальний період. Перші два з половиною, три роки завжди настає криза, коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше", — сказала Трінчер.

Анна розповіла, що вона із коханим з цією проблемою зверталися за допомогою до психолога, який порадив парі пожити деякий час окремо, але це не допомогло і стосунки тільки погіршилися.

Наразі пара шукає іншого фахівця та всіма засобами намагається зберегти шлюб. Проте співачка переконана, що вона з Олександром впораються з усіма проблемами та будуть разом.

"Ми абсолютно класно комунікуємо. Можливо, у нас немає таких глибинних наразі стосунків, коли ми про щось постійно розмовляємо, розвиваємося разом, спільний час проводимо разом. Таких стосунків, які були раніше, у нас поки немає. Я мрію налагодити стосунки з моїм чоловіком", — зазначила артистка.

Нагадаємо, 20 вересня Фокус писав, що Кріс Еванс дав рідкісний коментар про стосунки з Альбою Баптістою. Голівудський актор та його обраниця на початку осені 2023 таємно одружилися.

Крім того, Шер хоче відновити стосунки з молодшим на 40 років репером. Шер та Александр Едвардс зустрічалися близько пів року, проте навесні 2023 року розійшлися.