Кріс Еванс дав рідкісний коментар про стосунки з Альбою Баптістою

Голівудський актор та його обраниця на початку осені 2023 таємно одружилися.

Related video

42-річний американський актор Кріс Еванс дав рідкісний коментар про свої стосунки з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптістою, з якою одружився восени 2023. Зірка фільмів Marvel став героєм нового випуску GQ.

Журналісти видання зазначили, що інтерв’ю було проведено "за кілька місяців" до приватного весілля пари 9 вересня.

"Я не працював цілий рік і не планую, що було чудово", — почав Еванс.

Важливо

Кріс Еванс одружився з Альбою Баптистою на таємному весіллі: що відомо

"Моїй дівчині, з якою я був деякий час, коли ми почали зустрічатися, я сказав: "Так, я знімаюся в одному фільмі на рік". Зараз я намагаюся не працювати", — зізнався "Капітан Америка".

Кріс Еванс

Згодом 42-річний актор "Marvel" зазначив, що лише після "кількох місяців зустрічей" він і 26-річна акторка Альба Баптіста почали "жити в Атланті протягом року".

Восени 2022 року Еванс знімав майбутній пригодницький різдвяний бойовик "Red One" у столиці Джорджії.

Кріс Еванс та Альба Баптіста Фото: Скриншот

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"І навіть коли настав той рік, я думав: "Ніколи знову", — поділився актор.

Кріс Еванс

Зірка "Месників" потім ще раз згадав про свою дружину.

"Моя дівчина дуже любить енергію та перше враження про людей. Я не дуже, тому що я відчуваю, що я не завжди видаю те саме з воріт. Тому я справді намагаюся стримувати судження", — додав найсексуальніший чоловік 2022 року, за версією People.

Кріс Еванс

Нагадаємо, на початку 2023 року "Капітан Америка" та Альба Баптіста кумедно підтвердили свої стосунки.

Також Фокус писав про плани Кріса Еванса та його коханої на другу церемонію одруження.