Кріс Еванс одружився з Альбою Баптистою на таємному весіллі: що відомо

Розділити цей день зі щасливими молодятами прийшли тільки найближчі друзі та родичі.

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42-річний американський актор Кріс Еванс одружився з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптисте. Про це пише PageSix.

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За інформацією інсайдерів, таємна весільна церемонія відбулася в приватному маєтку в Кейп-Коді, Массачусетс, і була "жорстко засекречена". Запрошених гостей попросили підписати папери "про нерозголошення", а також вилучили телефони перед урочистістю.

Стати свідками чудової події Кріс і Альба запросили родичів і найближчих друзів. Крім того, на церемонії були присутні колеги актора з фільму Marvel, зокрема Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт і Джеремі Реннер.

Історія стосунків Еванса і Баптисти

У листопаді 2022 року зірка "Капітана Америки" вперше спровокував чутки про роман з юною акторкою. Тоді інсайдери повідомляли, що пара разом понад рік, проте не планує афішувати свої стосунки.

"Вони закохані, і Кріс ніколи не був таким щасливим, — сказав інсайдер, який уже на той момент називав їхні стосунки "серйозними". — Його сім'я і друзі обожнюють її".

В інтерв'ю People у листопаді минулого року знаменитий актор розповів про бажання створити сім'ю.

Після оприлюднення роману, пару стали частіше бачити разом, а за деякий час, у січні, Кріс офіційно підтвердив свої стосунки з Альбою в милому відео, в якому він і його обраниця намагаються налякати один одного. У підписі він сказав, що озирається назад на 2022 рік, додавши три смайлики з червоними сердечками, які дали зрозуміти, що він закоханий у дівчину.

Кріс Еванс і Альба Баптиста Фото: Скриншот

Що відомо про Альбу Баптисту

Альба Баптиста — дочка бразильського інженера і перекладачки з португальської мови. Вона говорить п'ятьма мовами: англійською, французькою, німецькою, португальською та іспанською.

У серпні 2022 року вона розповіла журналу W Magazine, що відвідувала "справді сувору школу, яка надавала нам великої дисципліни. І, отже, ви мали бути бездоганні у своїх мовах".

26-річна акторка розповіла виданню Fade to Her 2021 року про свій шлях до акторської кар'єри, заявивши, що в підлітковому віці її найняв агент із пошуку талантів.

"Це сталося випадково, коли мені було п'ятнадцять, — сказала вона. — Мене запросили на прослуховування на головну роль у фільмі, де режисер просто ставив мені екзистенціалістські запитання".

Вона зазначила, що режисер "хотів зрозуміти, як [її] розум працював і обробляв філософську інформацію.

"Такий підхід змусив мене закохатися в ідею акторської майстерності".

Дівчина відома своєю роллю у фільмі "Місіс Гарріс їде до Парижа" і отримала нагороди за свою роботу, зокрема премію "Європейська падаюча зірка" на Берлінському кінофестивалі, а також нагороду за найкращу жіночу роль на фестивалі Ibérico de Ciné за роль у короткометражному фільмі "Маямі". Вона також увійшла в десятку найкращих зірок 2020 року за версією IMDb.

Також Фокус писав, що Кріс Еванс визнаний найсексуальнішим чоловіком світу 2022 року.