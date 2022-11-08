Названо найсексуальнішого чоловіка світу за версією People

Перемогу Крісу Евансу пророкували ще минулого року, але тоді його обійшов Пол Радд.

Related video

41-річний американський актор Кріс Еванс названий найсексуальнішим чоловіком, який нині живе, за версією журналу People. Оголошення переможця відбулося на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а назвав ім'я володар цього ж титулу у 2016 році Двейн "Скеля" Джонсон.

Сам Еванс на нагородження не прийшов, оскільки зайнятий на зйомках, проте вийшов в ефір у відеоформаті.

Коли Джонсон попросив Кріса щось сказати публіці, той закликав голосувати на проміжних виборах у США.

Кріс після того, як його привітав Двейн, одягнув стрічку з написом "Найсексуальніший чоловік, який нині живе".

"Дуже багато означає для колишнього найсексуальнішого чоловіка на світі", — сказав він на адресу "Скелі".

Перемогу в рейтингу Крісу Евансу пророкували ще минулого року, проте тоді його обійшов Пол Радд, зірка кінематографічного всесвіту Marvel. Раніше цей титул носили Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд, Кріс Гемсворт, Ідріс Ельба, Адам Левін, Блейк Шелтон, Раян Рейнольдс та Девід Бекхем.

Першим найсексуальнішим чоловіком з People, що нині живуть, назвали Мела Гібсона. Це сталося у лютому 1985 року. Тоді акторові було 29 років.

За словами Кріса, в його оточенні новому титулу найбільше зрадіє одна людина:

"Моя мама буде така щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися".

Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People

Щодо реакції друзів, то тут Кріс жартує, що насправді "це буде просто привід для знущань".

Зараз Еванс активно працює. Тільки цього року він знявся у фільмах "Світловий рік" від Pixar, "Сірий чоловік" від Netflix і зняв три нових фільми, зокрема "Привид" 2023 року для AppleTV+, який він продюсує, а також, як і раніше, є керівником A Starting Point, платформи громадянської активності, яку запустив у 2020 році. Останнім часом він намагається зробити пріоритетом здоровий баланс між роботою та особистим життям та проводити якомога більше часу вдома та з родиною у Бостоні.

"Коли справа доходить до пошуку людей, яких я граю, це більше питання місця зйомок фільму. Я занадто старий, щоб жити на валізах протягом шести місяців, і я перейшов у приємнішу фазу, коли я просто щасливий бути вдома", — зізнається Еванс.

Він також набагато більше думає про своє майбутнє за межами знімального майданчика і мріє про сім'ю та дітей:

"Це абсолютно те, чого хочу".

Через 22 роки своєї кар'єри Еванс визнає, що готовий трохи зменшити оберти.

"Зараз найприємніше в моїй кар'єрі — почуватися досить впевнено, щоб зняти ногу з педалі газу. Я відчуваю, що я маю трохи більше свободи, щоб відірватися від індустрії і, як і раніше, знаходити проєкти, які задовольнять мій творчий апетит, коли я повернуся".

Нагадаємо, нещодавно Двейн Джонсон прийшов на прем'єру у костюмі суперсобаки.