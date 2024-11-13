Успішний, спортивний, сімейний: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року (фото, відео)

Джон Красінскі — визнаний актор, талановитий режисер, успішний сценарист, продюсер, зразковий чоловік і батько двох доньок.

45-річний американський актор, кінорежисер і сценарист Джон Красінскі, найвідоміший за роллю Джима Халперта в псевдодокументальному ситкомі "Офіс", став найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу People.

Коли актор дізнався про свій новий титул, то був здивований.

"Просто миттєва втрата свідомості, насправді. Жодних думок. Крім того, можливо, мене розігрують. Я не так прокидаюся, думаючи: "Невже сьогодні мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком?" І все ж саме цього дня ви це зробили. Ви дійсно підняли для мене планку", — зізнався він у бесіді з редакцією журналу.

Тепер, вважає Джон, йому доведеться "більше займатися домашніми справами". За словами знаменитості, його дружина, британська акторка Емілі Блан, заявила, що обклеїла б увесь будинок шпалерами із зображенням обкладинки, якби він її отримав. Дізнавшись про перемогу чоловіка, вона була "дуже схвильована".

Що відомо про Джона Красінскі

Джон Берк Красінскі народився 20 жовтня 1979 року в Ньютоні, штат Массачусетс, США, в польсько-ірландській родині. Він молодший із трьох братів. Його мати, Мері Клер (Дойл), медсестра, а батько, Рональд Красінскі, — терапевт.

Його першим сценічним досвідом стала роль Олівера Ворбакса в сатиричній шкільній п'єсі "Енні", написаній однокласником Бенджаміном Новаком.

Джон проявив себе у спорті. Він грав у тій же бейсбольній команді Малої ліги, що й Новак, який пізніше став сценаристом і одним із головних героїв "Офісу" (2005).

Джон Красінскі задоволений новим титулом Фото: People

Закінчивши середню школу Newton South High School 1997 року, Красінскі планував стати фахівцем з англійської мови і відклав перший семестр коледжу, щоб викладати англійську мову в Коста-Ріці. Там же він врятував жінку, яка потрапила у вир на пляжі Національного парку Манеуля Антоніо.

Джон також навчався в Університеті Брауна, закінчивши його з відзнакою з англійської мови 2001 року. Як дипломну роботу він написав п'єсу "Вміст під тиском". Потім здобував освіту в Національному театральному інституті імені Юджина О'Ніла у Вотерфорді, штат Коннектикут.

Після закінчення Браунівського університету він переїхав до Нью-Йорка, щоб почати акторську кар'єру. Перший час працював офіціантом, знімаючись у рекламних роликах і в масовці для телевізійних програм. Влітку 2000 року Красінскі працював стажистом за сценарієм у Late Night з Конаном О'Браєном.

На великому екрані Джон дебютував 2002 року, потім зіграв кілька невеликих ролей.

У 2004 році Красінскі успішно проходить кастинг на роль Джима Галперта в ситкомі "Офіс", за яку він здобув премію Гільдії кіноакторів США за видатну гру акторського складу в комедійному серіалі в 2007 і 2008 роках.

Джон Красінський у ситкомі "Офіс"

Серед його робіт, причому як в якості актора, так і в якості режисера і сценариста — фільми "Кохання за правилами", "Короткі інтерв'ю з покидьками", "Тихе місце", "Уявні друзі", "13 годин", "У дорозі", "Прості складнощі" та інші.

Джон Красінскі та Емілі Блант зіграли разом у фільмі "Тихе місце"

Зараз він готується до нових зйомок. Джон зіграє з Наталі Портман у бойовику про пограбування "Джерело молодості".

Як уже йшлося, Красінскі одружений з англійською акторкою Емілі Блант, від якої в нього дві доньки — 10-річна Гейзел і восьмирічна Вайолет.

Пара почала зустрічатися в листопаді 2008 року. 28 серпня 2009 року стало відомо про їхні заручини, а весілля відбулося 10 липня 2010 року в італійському місті Комо. Торжество відбулося в будинку, який раніше належав Джорджу Клуні.

"Це та прекрасна річ, коли ти одружений з кимось, ти постійно вчишся, змінюєшся і розвиваєшся. І мені так пощастило пройти через усе це разом із нею", — каже актор про свою дружину.

Джон живе з сім'єю в Брукліні, але своїм домом вважає Лос-Анджелес, а також їздить у рідне місто Ньютон, штат Массачусетс.

Раніше Фокус писав, хто був попередником Красінскі в цьому званні.