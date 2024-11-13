Успешный, спортивный, семейный: назван самый сексуальный мужчина 2024 года (фото, видео)

Джон Красински — состоявшийся актер, талантливый режиссер, успешный сценарист, продюсер, примерный муж и отец двух дочерей.

45-летний американский актер, кинорежиссер и сценарист Джон Красински, наиболее известный по роли Джима Халперта в псевдодокументальном ситкоме "Офис", стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People.

Когда актер узнал о своем новом титуле, то был удивлен.

"Просто мгновенная потеря сознания, на самом деле. Никаких мыслей. Кроме того, может быть, меня разыгрывают. Я не так просыпаюсь, думая: "Неужели сегодня меня попросят стать самым сексуальным мужчиной?" И все же именно в этот день вы это сделали. Вы действительно подняли для меня планку", — признался он в беседе с редакцией журнала.

Теперь, считает Джон, ему придется "больше заниматься домашними делами". По словам знаменитости, его жена, британская актриса Эмили Блан, заявила, что оклеила бы весь дом обоями с изображением обложки, если бы он ее получил. Узнав о победе мужа , она была "очень взволнована".

Что известно о Джоне Красински

Джон Берк Красински родился 20 октября 1979 года в Ньютоне, штат Массачусетс, США в польско-ирландской семье. Он младший из трех братьев. Его мать, Мэри Клэр (Дойл), медсестра, а отец, Рональд Красински, — терапевт.

Его первым сценическим опытом стала роль Оливера Уорбакса в сатирической школьной пьесе "Энни", написанной одноклассником Бенджамином Новаком.

Джон проявил себя и в спорте. Он играл в той же бейсбольной команде Малой лиги, что и Новак, который позже стал сценаристом и одним из главных героев "Офиса" (2005).

Джон Красински польщен новым титулом Фото: People

Окончив среднюю школу Newton South High School в 1997 году, Красински планировал стать специалистом по английскому языку и отложил первый семестр колледжа, чтобы преподавать английский язык в Коста-Рике. Там же он спас тонущую женщину, попавшую в водоворот на пляже Национального парка Манэуля Антонио.

Джон также учился в Университете Брауна, окончив его с отличием по английскому языку в 2001 году. В качестве дипломной работы он написал пьесу "Содержимое под давлением". Затем получал образование в Национальном театральном институте имени Юджина О'Нила в Уотерфорде, штат Коннектикут.

После окончания Брауновского университета он переехал в Нью-Йорк, чтобы начать актерскую карьеру. Первое время работал официантом, снимаясь в рекламных роликах и в массовке для телевизионных программ. Летом 2000 года Красински работал стажером по сценарию в Late Night с Конаном О'Брайеном.

На большом экране Джон дебютировал в 2002 году, затем сыграл несколько небольших ролей.

В 2004 году Красински успешно проходит кастинг на роль Джима Халперта в ситкоме "Офис", за которую он получил премию Гильдии киноактеров США за выдающуюся игру актерского состава в комедийном сериале в 2007 и 2008 годах.

Джон Красинский в ситкоме "Офис"

Среди его работ, причем как в качестве актера, так и в качестве режиссера и сценариста — фильмы "Любовь по правилам", "Короткие интервью с подонками", "Тихое место", "Воображаемые друзья", "13 часов", "В пути", "Простые сложности" и другие.

Джон Красински и Эмили Блант сыграли вместе в фильме "Тихое место"

Сейчас он готовится к новым съемкам. Джон сыграет с Натали Портман в боевике об ограблении "Источник молодости".

Как уже говорилось, Красински женат на английской актрисе Эмили Блант, от которой у него две дочери — 10-летняя Хейзел и восьмилетняя Вайолет.

Пара начала встречаться в ноябре 2008 года. 28 августа 2009 стало известно об их помолвке, а свадьба состоялась 10 июля 2010 года в итальянском городе Комо. Торжество прошло в доме, ранее принадлежавшем Джорджу Клуни.

" Это та прекрасная вещь, когда ты женат на ком-то, ты постоянно учишься, меняешься и развиваешься. И мне так повезло пройти через все это вместе с ней", — говорит актер о своей жене.

Джон живет с семьей в Бруклине, но своим домом считает Лос-Анджелес, а также ездит в родной город Ньютон, штат Массачусетс.

Ранее Фокус писал, кто был предшественником Красински в этом звании.