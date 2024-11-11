Самый сексуальный мужчина планеты рассказал, как этот титул повлиял на его жизнь

Актер польщен тем, что находится в компании таких звезд как Крис Эванс, Идрис Эльба, Дэвид Бекхэм, Брэдли Купер, Джордж Клуни и Мэттью Макконахи, ранее носившими этот титул.

58-летний голливудский актер Патрик Демпси, который в прошлом году стал самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People, в новом выпуске издания рассказал, как этот титул повлиял на его жизнь.

По словам звезды, это звание сделало его более тревожным, поскольку ему постоянно нужно оставаться в форме и много тренироваться, чтобы поддерживать себя в тонусе.

"Но удивительно, какой у него охват. Я думаю, это потрясающая платформа, чтобы сделать что-то позитивное… Это позволило мне рассказать о Центре Демпси (который специализируется на лечении рака). Слава сама по себе довольно пуста, но если вы можете что-то сделать и можете быть полезным, это действительно то, что есть в жизни, и это дает вам смысл и радость", — подчеркнул звезда "Анатомии страсти".

Патрик Демпси на обложке издания Haute Living

Демпси признался, что быть названым People самым сексуальным мужчиной из ныне живущих было честью, хотя, признается Патрик, слишком серьезно он это не воспринимает.

"Это действительно хорошо для вашего эго, но это так субъективно. Есть так много замечательных мужчин, которые привлекательны во многих отношениях, либо просто физически, либо просто как личность, поэтому вы воспринимаете это достаточно серьезно, чтобы быть благодарным, но не воспринимайте это слишком буквально", — объяснил он свою точку зрения.

Кроме Демпси, в разные годы этот титул доставался таким звездам как Крис Эванс, Идрис Эльба, Дэвид Бекхэм, Брэдли Купер, Джордж Клуни и Мэттью Макконахи.

"Быть ​​частью этой замечательной группы людей — это здорово. Есть несколько замечательных людей, которые совершили невероятные вещи, поэтому приятно быть частью этого", — добавил Патрик.

Кто стал новым "Самым сексуальным мужчиной" по версии журнала, станет известно уже 12 ноября.

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