Назван самый красивый мужчина в мире с точки зрения греческих канонов красоты (фото)

Если Аарон Тейлор-Джонсон получит роль Джеймса Бонда, что станет самым красивым агентом 007 за всю историю франшизы.

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34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, которому прочат роль нового Джеймса Бонда, является самым красивым мужчиной мира, согласно исследованию, основанному на древнегреческих показателях красоты, сообщает Radar Online. Черты его лица на 93,04% отвечают золотому сечению.

Комбинированные измерения его глаз, бровей, носа, губ, подбородка, челюсти и формы лица оказались ближе всего к классическому представлению греков о совершенстве.

Аарон Тейлор-Джонсон с женой Самантой Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

"Что делает Аарона таким исключительным, так это общая форма его лица, которая с результатом 99,2% всего на 0,8% отличается от идеальной. Ширина и длина его носа тоже почти идеальны — 98,8%. У него также прекрасно вылепленный подбородок, который набрал 95%. Все его баллы были высокими, за исключением расстояния между глазами (89%), промежутка между носом и губой (89,6%) и губ (86%)", – сказал пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва.

Если он получит роль агента 007, то станет самым красивым Бондом в истории, поскольку у его предшественников Шона коннери и Роджера Мура показатель идеальности составлял 89,2% и 88,8% соответственно. У Дэниела Крейга это показатель составил "всего" 84,2%.

Вторым по красоте мужчиной в исследовании этого года стал 32-летний Люсьен Лависконт, звезда сериала "Эмили в Париже". У него – 92,41%. На третьем месте – звезда "Гладиатора II", 28-летний Пол Мескаль с 92,38%.

В 10-ку самых красивых мужчин также вошли Роберт Паттинсон, Джек Лоуден, Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шахрукх Кхан.

10-ка самых красивых мужчин по канонан золотого сечения Фото: The Sun

Ранее Фокус писал, что Аарон Тейлор-Джонсон показал фотографии отдыха со своей 57-летней женой.