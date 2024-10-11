Названо найкрасивішого чоловіка у світі з точки зору грецьких канонів краси (фото)

Якщо Аарон Тейлор-Джонсон отримає роль Джеймса Бонда, то стане найкрасивішим агентом 007 за всю історію франшизи.

Related video

34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, якому пророкують роль нового Джеймса Бонда, є найкрасивішим чоловіком світу, згідно з дослідженням, заснованим на давньогрецьких показниках краси, повідомляє Radar Online. Риси його обличчя на 93,04% відповідають золотому перетину.

Комбіновані виміри його очей, брів, носа, губ, підборіддя, щелепи і форми обличчя виявилися найближчими до класичного уявлення греків про досконалість.

Аарон Тейлор-Джонсон із дружиною Самантою Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

"Що робить Аарона таким винятковим, так це загальна форма його обличчя, яка з результатом 99,2% лише на 0,8% відрізняється від ідеальної. Ширина і довжина його носа теж майже ідеальні — 98,8%. У нього також прекрасно виліплене підборіддя, яке набрало 95%. Усі його бали були високими, за винятком відстані між очима (89%), проміжку між носом і губою (89,6%) і губ (86%)", — сказав пластичний хірург із Лондона Джуліан Де Сільва.

Якщо він отримає роль агента 007, то стане найкрасивішим Бондом в історії, оскільки у його попередників Шона Коннері та Роджера Мура показник ідеальності становив 89,2% і 88,8% відповідно. У Деніела Крейга цей показник становив "лише" 84,2%.

Другим за красою чоловіком у дослідженні цього року став 32-річний Люсьєн Лавісконт, зірка серіалу "Емілі в Парижі". У нього — 92,41%. На третьому місці — зірка "Гладіатора II", 28-річний Пол Мескаль із 92,38%.

До 10-ки найкрасивіших чоловіків також увійшли Роберт Паттінсон, Джек Лоуден, Джордж Клуні, Ніколас Голт, Чарльз Мелтон, Ідріс Ельба і Шахрукх Кхан.

10-ка найкрасивіших чоловіків за канонаном золотого перетину Фото: The Sun

Раніше Фокус писав, що Аарон Тейлор-Джонсон показав фотографії відпочинку зі своєю 57-річною дружиною.