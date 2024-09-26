34-річний претендент на роль Джеймса Бонда показав фото відпочинку з 57-річною дружиною

Аарон і Сем щасливі у шлюбі вже 12 років і виховують двох доньок. Вони спокійно ставляться до того, як суспільство реагує на їхню 23-річну різницю у віці.

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Британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, якого називають найімовірнішим претендентом на роль суперагента Джеймса Бонда в новій частині франшизи, вирушив у відпустку зі своєю дружиною Самантою. Пара насолоджується відпочинком біля океану, а відповідні фото актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Аарон і Сем обіймаються на тлі пінистих океанських хвиль. До посту також увійшло селфі пари, зроблене Самантою, коли вони досліджували скелясті миси, фотографія Аарона без сорочки, який затягується цигаркою, знімок заходу сонця і два зображення Аарона, котрий бешкетує в повітрі та виконує стійку на руках біля залитої сонцем цегляної стіни.

"Трохи відволіктися", — підписав публікацію Джонсон.

Аарон Тейлор-Джонсон із дружиною Самантою (Сем) Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Аарон і Сем познайомилися 2018 року, коли актор прослуховувався для режисерського дебюту Саманти 2009 року "Стати Джонном Ленноном". Уже незабаром пара почала зустрічатися. На момент початку стосунків Джонсону було 18 років, а Тейлор-Вуд — 41 рік. Вони оголосили про заручини в жовтні 2009 року і одружилися 21 червня 2012-го. Пара виховує двох спільних доньок — 14-річну Вайлду і 12-річну Ромі. Аарон також є вітчимом для Анжеліки та Джессі, дітей Саманти від колишнього чоловіка Джея Джопліна.

Знаменита пара постійно перебуває під прицілом ЗМІ через свою велику різницю у віці. В одному з інтерв'ю Аарон сказав, що така увага здається йому "дивною":

"Ви маєте розуміти, що те, що більшість людей робили у свої двадцять, я робив у 13 років. Ви робите щось занадто швидко для когось іншого? Я цього не розумію. З якою швидкістю ви маєте насолоджуватися життям? Для мене це дивно".

Що стосується Сем, то вона розповіла, що вони з Аароном насилу усвідомлювали суспільний інтерес до їхніх стосунків, коли почали зустрічатися.

"Це свого роду чарівність, тому що він молодший за мене. Ми не могли по-справжньому зрозуміти цю чарівність. Але так, я думаю, люди хочуть зрозуміти речі, коли не можуть. Вони хочуть розібрати по частинах, коли не можуть зрозуміти, що таке певна історія кохання, яка не вписується в рамки", — зазначила Саманта.

У червні 2022 року пара оновила свої клятви на 10-ту річницю весілля.

"Десятиріччя шлюбу. Це був чарівний незабутній день, і сонце не переставало світити на нас обох… ми благословенні понад усяку міру. Семмі, ти моє кохання, моє життя, моя споріднена душа, моя дружина, мій світ!" — написав тоді Аарон.

Раніше Фокус писав, що Сем і Аарон Тейлор-Джонсон відвідали прем'єру біографічного фільму про Емі Вайнгаус.