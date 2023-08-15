Зірка фільмів "Піпець" і "Анна Кареніна" нещодавно став героєм супергеройського фільму "Крейвен-мисливець".

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Актор Аарон Тейлор-Джонсон прокоментував чутки про те, що він стане наступним Джеймсом Бондом. Після того як роль залишив Деніел Крейг, продюсери тримають інтригу, не повідомляючи, хто отримає одну з найвідоміших ролей у світі. Про це пише Daily Mail.

Аарон Тейлор-Джонсон зізнався, що роль Джеймса Бонда не стоїть для нього на першому місці, попри чутки, що він серед фаворитів на роль у фільмах про агента 007.

Кілька великих зірок були названі тими, хто, можливо, зіграє агента 007 відтоді, як Деніел Крейг залишив кінофраншизу після виходу фільму "Не час помирати" 2021 року.

І, незважаючи на повідомлення про таємну зустріч із продюсеркою Бонда Барбарою Брокколі, 33-річний Аарон каже, що віддає перевагу головній ролі у фільмі Marvel "Крейвен-мисливець", випуск якого був відкладений до серпня 2024 року.

Трейлер фільму "Крейвен-мисливець"

"Я повинен слідувати своєму власному ритму. Це мій власний шлях, який здається мені інтуїтивним. Я ніколи не ухвалював рішення, ґрунтуючись на поглядах інших людей, їхніх судженнях або очікуваннях. Ти збожеволієш, якщо зробиш це", — зізнався актор.

Він розповів, що зараз зайнятий роллю Крейвена-мисливця і про роль Бонда особливо не замислюється.

"Я просто зосереджуюся на речах, які можу мати просто зараз. На тому, що зараз переді мною", — зізнався актор.

Також серед кандидатів на роль Бонда розглядають Демсона Ельбу. Демсон з'являвся в невеликих ролях у таких серіалах, як "Чорне дзеркало" і "Рой". Зараз він грає Франкліна Сейнта в драматичному серіалі "Снігопад" на каналі FX. Але його ім'я в списку фаворитів з'явилося нещодавно.

Бред Пітт і Демсон Ельба

Також на роль претендує зірка "Бріджертонів" Реге-Джин Пейдж. І Генрі Кавілл, який нещодавно позбувся ролі у фільмах про Супермена.

Інші актори, яким пропонували зіграти Бонда, включають Джеймса Нортона, Річарда Меддена і Тома Гарді.

Барбара Брокколі сказала, що вона "не поспішає" оголошувати нового Бонда. Вона зізналася, що, на її думку, після величезного успіху Крейга в його п'яти фільмах про Бонда "потрібно спрямувати персонажа в новому напрямку".

Передбачалося, що підготовка до зйомок наступного фільму про Бонда розпочнеться наступного року, хоча це може бути відкладено через страйки акторів і сценаристів у Голлівуді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто міг зіграти Джеймса Бонда до того, як на цю роль обрали Пірса Броснана.