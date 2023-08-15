Звезда фильмов "Пипец" и "Анна Каренина" недавно стал героем супергеройского фильма "Крейвен-охотник".

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Актер Аарон Тейлор-Джонсон прокомментировал слухи о том, что он станет следующим Джеймсом Бондом. После того как роль оставил Дэниел Крейг, продюсеры держат интригу, не сообщая, кто получит одну из самых известных ролей в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Аарон Тейлор-Джонсон признался, что роль Джеймса Бонда не стоит для него на первом месте, несмотря на циркулирующие слухи, что он среди фаворитов на роль в фильмах об агенте 007.

Несколько крупных звезд были названы теми, кто возможно, сыграет агента 007 с тех пор, как Дэниел Крейг покинул кинофраншизу после выхода фильма "Не время умирать" в 2021 году.

И, несмотря на сообщение о тайной встрече с продюсером Бонда Барбарой Брокколи, 33-летний Аарон говорит, что предпочитает главную роль в фильме Marvel "Крейвен-охотник", выпуск которого был отложен до августа 2024 года.

Трейлер фильма "Крейвен-охотник"

"Я должен следовать своему собственному ритму. Это мой собственный путь, который кажется мне интуитивным. Я никогда не принимал решения, основываясь на взглядах других людей, их суждениях или ожиданиях. Ты сойдешь с ума, если сделаешь это", — признался актер.

Он рассказал, что сейчас занят ролью Крейвена-охотника и о роли Бонда особо не задумывается.

"Я просто сосредотачиваюсь на вещах, которые могу иметь прямо сейчас. На том, что сейчас передо мной", — признался актер.

Также среди кандидатов на роль Бонда рассматривают Дэмсона Эльбу. Дэмсон появлялся в небольших ролях в таких сериалах, как "Черное зеркало" и "Рой". В настоящее время он играет Франклина Сэйнта в драматическом сериале "Снегопад" на канале FX. Но его имя в списке фаворитов возникло недавно.

Брэд Питт и Дэмсон Эльба

Также на роль претендует звезда "Бриджертонов" Реге-Джин Пейдж. И Генри Кавилл, который недавно лишился роли в фильмах про Супермена.

Другие актеры, которым предлагали сыграть Бонда, включают Джеймса Нортона, Ричарда Мэддена и Тома Харди.

Барбара Брокколи сказала, что она "не торопится" объявлять нового Бонда. Она призналась, что, по ее мнению, после огромного успеха Крейга в его пяти фильмах о Бонде "нужно направить персонажа в новом направлении".

Предполагалось, что подготовка к съемкам следующего фильма о Бонде начнется в следующем году, хотя это может быть отложено из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто мог сыграть Джеймса Бонда до того, как на эту роль выбрали Пирса Броснана.