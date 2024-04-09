Сем і Аарон Тейлор-Джонсон відвідали прем'єру біографічного фільму про Емі Вайнгаус (фото)

Дружина знаменитого актора режисерка зняла фільм "Back to Black" про знамениту співачку, яка померла у віці 27 років. На прем'єру Сем одягла елегантну чорну сукню.

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Британський актор разом із дружиною Сем Тейлор-Джонсон у Лондоні на Odeon Luxe Leicester Square відвідали прем'єру біографічного фільму про співачку Емі Вайнгаус "Назад до чорного", повідомляє People.

Режисером гучної стрічки стала 57-річна дружина актора Сем. Фільм був так названий на честь пісні та однойменного альбому покійної британської співачки Вайнгаус.

На прем'єрі Сем була одягнена в просту, але стильну, відверту чорну сукню зі структурними деталями і чорні мюлі на високих підборах з відкритим носком. Свою талію режисерка підкреслила ефектним чорним шкіряним поясом. З прикрас на ній були масивні сережки та кілька каблучок з дорогоцінним камінням. Своє світле довге волосся Сем уклала м'якими хвилями, які спадали їй на плечі.

Аарон Тейлор-Джонсон із дружиною Сем Фото: Getty Images

33-річний Аарон для урочистого виходу обрав чорний ансамбль, до якого входила ефектна шкіряна куртка, сорочка і штани. Свій образ актор доповнив золотими ланцюжком, браслетом і каблучками. Також на він одягнув годинник із чорним ремінцем.

Аарон Тейлор-Джонсон і Сем Тейлор-Джонсон Фото: Getty Images

У фільмі "Back to Black" роль співачки Емі Вайнгаус, яка померла 2011 року у віці 27 років, виконала британська акторка Маріса Абела, сценарій написав Метт Грінхал. У біографічній стрічці розповідається про молодість Емі Вайнгаус, а також про її сходження до слави. В акторському складі також беруть участь Едді Марсан, Джульєт Коуен, Леслі Менвілл і Джек О'Коннелл. Фільм з'явиться в кінотеатрах США 17 травня.

Чоловік Сем Тейлор-Джонсон — актор, про якого всі говорять останнім часом. Особливий інтерес до нього виник після повідомлення про те, що йому запропонували роль Джеймса Бонда, змінивши Деніела Крейга в культовій франшизі шпигунських фільмів. Особисте життя актора і режисера останнім часом було предметом заголовків через їхню 23-річну різницю у віці.

Нагадаємо, 22 березня Фокус писав про те, який вигляд має дружина актора Аарона Тейлор-Джонсона. Відомо, що у подружжя велика різниця у віці.