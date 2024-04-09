Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон посетили премьеру биографического фильма об Эми Уайнхаус (фото)

Супруга знаменитого актера режиссер с сняла фильм "Back to Black" о знаменитой певице, которая умерла в возрасте 27 лет. На премьеру Сэм надела элегантное черное платье.

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Британский актер с вместе с женой Сэм Тейлор-Джонсон в Лондоне на Odeon Luxe Leicester Square посетили премьеру биографического фильма о певице Эми Уайнхаус "Назад к черному", сообщает People.

Режиссером нашумевшей ленты стала 57-летняя жена актера Сэм. Фильм был так назван в честь песни и одноименного альбома покойной британской певицы Уайнхаус.

На премьере Сэм была одета в простое, но стильное, облегающее черное платье со структурными деталями и черные мюли на высоких каблуках с открытым носком. Свою талию режиссер подчеркнула эффектным черным кожаным поясом. Из украшений на ней были массивные серьги и несколько колец с драгоценными камнями. Свои светлые длинные волосы Сэм уложила мягкими волнами, которые ниспадали ей на плечи.

Аарон Тейлор-Джонсон с женой Сэм Фото: Getty Images

33-летний Аарон для торжественного выхода выбрал черный ансамбль, в который входила эффектная кожаная куртка, рубашка и брюки. Свой образ актер дополнил золотыми цепочкой, браслетом и кольцами. Также на он надел часы с черным ремешком.

Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон Фото: Getty Images

В фильме "Back to Black" роль певицы Эми Уайнхаус, которая умерла в 2011 году в возрасте 27 лет, исполнила британская актриса Мариса Абела, сценарий написал Мэтт Гринхал. В биографической ленте рассказывается о молодости Эми Уайнхаус, а также о ее восхождении к славе. В актерском составе также участвуют Эдди Марсан, Джульет Коуэн, Лесли Мэнвилл и Джек О'Коннелл. Фильм появится в кинотеатрах США 17 мая.

Супруг Сэм Тейлор-Джонсон — актер, о котором все говорят в последнее время. Особый интерес к нему возник после сообщения о том, что ему предложили роль Джеймса Бонда, сменив Дэниела Крейга в культовой франшизе шпионских фильмов. Личная жизнь актера и режиссера в последнее время была предметом заголовков из-за их 23-летней разницы в возрасте.

Напомним, 22 марта Фокус писал о том, как выглядит жена актера Аарона Тейлор-Джонсона. Известно, что у супругов большая разница в возрасте.