34-летний претендент на роль Джемса Бонда показал фото отдыха с 57-летней женой

Аарон и Сэм счастливы в браке уже 12 лет и воспитывают двух дочерей. Они спокойно относятся к тому, как общество реагирует на их 23-летнюю разницу в возрасте.

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Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, которого называют наиболее вероятным претендентом на роль суперагента Джеймса Бонда в новой части франшизы, отправился в отпуск со своей женой Самантой. Пара наслаждается отдыхом у океана, а соответствующие фото актер опубликовал на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Аарон и Сэм обнимаются на фоне пенистых океанских волн. В пост также вошло селфи пары, сделанное Самантой, когда они исследовали скалистые мысы, фотография Аарона без рубашки, затягивающегося сигаретой, снимок заката и два изображения Аарона, дурачащегося в воздухе и выполняющего стойку на руках у залитой солнцем кирпичной стены.

"Немного отвлечься", – подписал публикаций Джонсон.

Аарон Тейлор-Джонсон с женой Самантой (Сэм) Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Аарон и Сэм, которые познакомились в 2018 году, когда актер прослушивался для режиссерского дебюта Сэм 2009 года "Стать Джонном Ленноном". Уже вскоре пара начала встречаться. На момент начала отношений Джонсону было 18 лет, а Тейлор-Вуд — 41 год. Они объявили о помолвке в октябре 2009 года и поженились 21 июня 2012 года. Пара воспитывает двух общих дочерей — 14-летнюю Уайлду и 12-летнюю Роми. Аарон также является отчимом для Анжелики и Джесси, детей Саманты от бывшего мужа Джея Джоплина.

Знаменитая пара постоянно находится под прицелом СМИ из-за своей большой разницы в возрасте. В одном из интервью Аарон сказал, что такое внимание кажется ему "странным":

"Вы должны понимать, что то, что большинство людей делали в свои двадцать, я делал в 13 лет. Вы делаете что-то слишком быстро для кого-то другого? Я этого не понимаю. С какой скоростью вы должны наслаждаться жизнью? Для меня это странно".

Что касается Сэм, то она рассказала, что они с Аароном с трудом осознавали общественный интерес к их отношениям, когда начали встречаться.

"Это своего рода очарование, потому что он моложе меня. Мы не могли по-настоящему понять это очарование. Но да, я думаю, люди хотят понять вещи, когда не могут. Они хотят разобрать по частям, когда не могут понять, что такое определенная история любви, которая не вписывается в рамки", — отметила Саманта.

В июне 2022 года пара обновила свои клятвы в 10-ю годовщину свадьбы.

"Десятилетие брака. Это был волшебный незабываемый день, и солнце не переставало светить на нас обоих… мы благословенны сверх всякой меры. Сэмми, ты моя любовь, моя жизнь, моя родственная душа, моя жена, мой мир!" – написал тогда Аарон.

Ранее Фокус писал, что Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон посетили премьеру биографического фильма об Эми Уайнхаус.