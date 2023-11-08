Актер, автогонщик, семьянин: журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года

Патрик Демпси покорил новую вершину в своей карьере.

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57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, больше всего известный зрителям в роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти", стал самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии журнала People, страницы которого ранее он украшал не один раз.

По словам Патрика, он польщен, хотя поначалу новость его удивила.

"Я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это шутка, да? Я всегда был подружкой невесты!. Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного", – заявил он в интервью.

Актер отметил, что совершенно не задумывался о таком статусе, но теперь ему весело. Более того, он уверен, что его дети будут подшучивать над ним:

"Они просто будут смеяться надо мной, придираться ко мне и выяснять все причины, почему мне не следует быть там. И это хорошо, они сохраняют мою молодость".

Патрик Демпси – самій сексуальній мужчина 2023 года Фото: People Фото: People

Патрик Демпси с 2005 года играет нейрохирурга Дерека "МакДрими" Шепарда в сериале "Анатомия страсти" канала ABC, насчитывающем уже 19 сезонов. Его дебютом на экране стала роль в фильме 1987 года "Любовь нельзя купить".

Патрик Демпси в сериале "Анатомия страсти"

В декабре зрители увидят его в образе итальянского гонщика Пьеро Таруффи в биографическом фильме Майкла Манна "Феррари".

В фильме "Феррари" Демпси сіграл итальянского автогонщика Пьеро Таруффи

"Я следил за фильмом в течение многих лет, поэтому позвонил Майклу и сказал: "Я хочу обсудить участие в нем" Это научило меня, что если ты действительно чего-то хочешь, ты должен сделать это сам. Так что мое эго в порядке", – говорит знаменитость.

Кроме съемок в кино, Демпси активно занимается благотворительностью Он создал Dempsey Center в честь покойной матери для поддержки больных раком и их близких.

Патрик очень любит свою семью. Он женат на визажистке и основательнице собственной линии косметики Джиллиан Финкс, с которой воспитывает 21-летнюю дочь Талулу и 16-летний близнецов Салливана и Дарби. Пара связала себя узами брака в 1999 году. До этого его женой была актриса и режиссер Натали Паркер.

Ранее Фокус писал, кто становился самыми сексуальными мужчинами по версии People в прошлом.