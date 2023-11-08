Полировал гробы и возил стриптизерш: кем работали самые сексуальные мужчины в мире

То, что Ченнинг Татум рабо тал стриптизером – знают все. А вот то, что Идрис Эльба продавал марихуану, не знали даже самые его преданные поклонники.

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От охоты на броненосцев до полировки гробов — некоторые из самых сексуальных мужчин по версии PEOPLE выполняли самые странные работы, прежде чем добились успеха и стали знамениты.

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Очевидно, что самые сексуальные мужчины из ныне живущих по версии PEOPLE талантливы — у них есть множество "Оскаров", "Грэмми", "Эмми" и "Тони" — но все они с чего-то начинали.

Так, Дензел Вашингтон был мусорщиком, Джон Ледженд – консультантом по маркетингу, а Мэттью Макконахи чистил молокоотсосы в аптеке.

Пол Радд глазировал ветчину

Задолго до того, как Пол Радд стал звездой фильма "Человек-муравей", он занимался самыми неожиданными вещами. Так, в его резюме была такая должность, как "глазировщик ветчины" в The Holiday Ham Company в Канзас-Сити.

Пол Радд Фото: Getty Images

"Я глазировал ветчину около шести месяцев. Это была странная работа и от меня постоянно пахло ветчиной. Я и сейчас мог бы это делать. Я уже давно не держал в руках пропановую горелку, но это, как езда на велосипеде", — пошутил актер.

Крис Хемсворт чистил молокоотсосы

Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах кинематографической вселенной Marvel, в 14 лет чистил молокоотсосы и заниматься их ремонтом.

Крис Хемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я работал в аптеке, которая сдавала их в аренду. Их привозили обратно, а у меня была зубная щетка, немного спрея и салфетка", — рассказал он, имитируя чистящий жест.

Мэттью Макконахи охотился на броненосцев

До своей карьеры в кино Мэттью Макконахи работал в загородном клубе "Оук Форест".

Мэттью Макконахи Фото: Скриншот

Он стриг лужайки, проверял ловушки и охотился на броненосцев, которые сеяли хаос на полях для гольфа.

Идрис Эльба продавал марихуану

Проникновение в индустрию развлечений может оказаться непростой задачей, но решительный актер будет делать то, что должен, пока не добьется успеха. Именно так обстоит дело с Идрисом Эльбой.

Идрис Эльба Фото: Apple TV+

Идрис работал вышибалой в ночном клубе, шиномонтажником и диджеем, также он признавался, что продавал марихуану. "Я делал много вещей… некоторыми я не горжусь. "Раньше я продавал травку… Я занимался этим недолго, просто чтобы оплатить дорогу", — рассказывал актер.

Джон Ледженд был консультантом по менеджменту

Джон Ледженд был признан самым сексуальным мужчиной 2019 года. И он поступил в Пенсильванский университет, когда ему только исполнилось 16 лет и окончил его с отличием в 20 лет.

Джон Ледженд Фото: Getty Images

А после Ледженд устроился на работу в престижную аспирантуру Boston Consulting Group, параллельно занимаясь музыкой.

Хью Джекман был известен как клоун Коко

Кажется, Хью Джекман всегда был настоящим шоуменом. До того, как стать Росомахой, актер австралийского происхождения работал клоуном Коко, специализируясь на детских праздниках.

Хью Джекман Фото: Getty Images

Хотя его основной аудиторией всегда были дети в возрасте от 2 до 3 лет, однажды Джекман рискнул и решил выступить на вечеринке по случаю дня рождения 8-летнего ребенка. Все прошло не очень хорошо.

" Уже через пять минут после начала выступления этот ребенок, у которого был день рождения, сказал: "Мама, этот клоун — дерьмо!" — рассказал Джекман ведущему Джимми Фэллону и признался, что дети забросали его яйцами. Больше он клоуном не работал.

Дензел Вашингтон был мусорщиком

Дензел Вашингтон до того, как стать известным актером и лауреатом "Оскара", работал мусорщиком. Об этом он рассказал в интервью 2013 года.

Дензел Вашингтон Фото: Getty Images

"Когда мне было 20, я был мусорщиком. 22 квартала — это сложно. А в фильмах мы не делаем ничего сложного", — скромно признался актер.

Ченнинг Татум был стриптизером

Ченнинг Татум неоднократно говорил, что его работа стриптизера помогла ему сыграть роль в фильме "Супер Майк", но он признался, что у него нет желания возвращаться к этому.

Ченнинг Татум Фото: Instagram channingtatum

"Я не скучаю по стриптизу. В Тампе я раздевался в лучшем случае примерно для 25 девушек. Это было совсем не гламурно, так что я могу без этого обойтись", — шутил он.

Брэд Питт возил стриптизерш

Пока Ченнинг Татум работал стриптизером, Брэд Питт был тем, кто их возил.

Брэд Питт Фото: Getty Images

"Моя работа заключалась в том, чтобы возить их на мальчишники и вечеринки. Я подбирал их, и иногда они вылезали через заднее окно. Я отвозил их на концерты, собирал деньги, ловил их одежду… это было не слишком здоровая атмосфера", — рассказал он во время круглого стола "Оскара" в Newsweek в 2007 году .

Питт уволился через два месяца, но там встретил девушку, которая убедила его попробовать ее уроки актерского мастерства.

Блейк Шелтон был кровельщиком

У самого сексуального мужчины 2017 года, кантри-певца Блейка Шелтона в свое время была очень "горячая" работа. Он трудился кровельщиком в своем родном городе Ада, штат Оклахома.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани Фото: Instagram gwenstefani

"Я занимался этим два лета. Это заставило меня захотеть стать кантри-певцом", — пошутил супруг Гвен Стефани в интервью журналу PEOPLE .

Дуэйн "Скала" Джонсон мыл посуду

Вы можете подумать, что первой работой Дуэйна было его выступление в качестве профессионала WWE, но на самом деле он начал наращивать бицепсы в пиццерии.

Дуэйн "Скала" Джонсон Фото: Getty Images

"Моя официальная первая работа: мне было 13 лет, я работал в пиццерии и мыл посуду", — рассказал звезда "Черного Адама" на шоу WIRED "Самые популярные вопросы в Интернете". И похоже, те дни оказали на него влияние, Дуэйн признался, что до сих пор не пользуется посудомоечной машиной.

Адам Левин работал в бургерной Johnny Rockets

Несмотря на то, что Адам Левин (вместе со своей группой Kara's Flowers) подписал контракт с Reprise Records в юном возрасте, его быстро уволили после того, как их первая пластинка провалилась.

Адам Левин и Бехати Принслоу Фото: Getty Images

"Технически моей первой работой была роль музыканта, потому что в молодом возрасте я подписал контракт со звукозаписывающей компанией, так что мне за это платили. Но потом я устроился на работу в Johnny Rockets, когда контракт со звукозаписывающей компанией не сработал", — признался певец.

Джордж Клуни продавал женскую обувь

По словам двукратного обладателя титула "Самого сексуального мужчины на свете", он работал продавцом женской обуви. И это не было работой мечты.

Джордж Клуни Фото: Getty Images

"Это ужасная работа! Это была работа в универмаге, так что я не продавал ее молодым, горячим, привлекательным женщинам", — сказал он в интервью Newsweek на круглом столе "Оскара" в 2012 году.

Обувь, которую продавал Клуни, была разработана для людей с проблемами.

"Прежде всего женщины лгут о размере своей ноги, чего я не понимаю. А также в моем районе в Цинциннати жило целое поколение 75-летних женщин… которым отрезали себе часть ступни, чтобы они могли влезть в узкие туфли-лодочки. Каждый раз, когда я видел этих женщин, я говорил: "Возьмите эту даму, я к ней и близко не пойду", — вспоминал актер.

Брэдли Купер был швейцаром

Брэдли Купер был полон решимости стать актером, но пока он был на пути к славе, Брэдли подрабатывал швейцаром в ныне закрытом отеле "Морганс".

Брэдли Купер Фото: Getty Images

"В вестибюле стояло три свечи, и мне говорили: "Всегда держите их зажженными". Но дверь открывалась, и они гасли, поэтому большую часть времени я пытался снова зажечь эти свечи", — вспоминал Брэдли в интервью Дэвиду Леттерману.

Райан Рейнольдс управлял вилочным погрузчиком

От забавных рекламных роликов до серьезных фильмов, у Райана Рейнольдса определенно есть некоторый диапазон. В юности он работал где придется.

Райан Рейнольдс Фото: Aviation American Gin

Он рассказал Yahoo!: "До того, как я занялся шоу-бизнесом, я водил погрузчик, работал в ресторанах, работал официантом и кассиром".

Майкл Б. Джордан помогал с кейтерингом

Из-за того, что Майкл Б. Джордан, звезда "Черной Пантеры", начинал как ребенок-актер и модель, у него не было много свободного времени для случайных заработков, но когда его не приглашали на съемочную площадку, Джордан проводил свободное время, работая на своих родителей.

Майкл Б. Джордан Фото: Getty Images

"Когда я рос, у моей мамы и папы был ресторанный бизнес на дому, поэтому, как только я стал достаточно взрослым, чтобы стоять за прилавком, они заставили меня работать. Я готовил, мыл посуду и помогал всем, чем смогу", — рассказал он в интервью Эллен Дедженерес. Это он стал отличным поваром.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон были строителями

Этих лучших друзей детства связывает нечто большее, чем "Умница Уилл Хантинг", они дружат с юности и вместе работали на стройке.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон Фото: Getty Images

Во время выступления на "Шоу Келли Кларксон" Бен Аффлек рассказал, что они с Мэттом Дэймоном работали летом во время учебы в старшей школе и некоторое время после нее.

"Мэтт и я работали на этой стройке, были чернорабочими. Я помню, как однажды я жаловался Мэтту и сказал: "О, чувак, это жестоко. Я устал". А какой-то парень, проходя мимо, заявил: "Вот почему тебе надо было пойти в колледж!", — вспоминал Бен.

Пирс Броснан был уличным пожирателем огня

Прежде чем мы узнали его как агента 007, Пирс Броснан был уличным артистом.

Пирс Броснан умеет выдыхать пламя

Броснан вспоминал в интервью The Guardian, как он просто решил научиться сложному трюку с огнем. А потом исполнял этот номер со своей театральной труппой.

Харрисон Форд был плотником

В начале своей карьеры Харрисон Форд отказался от неудовлетворительных ролей в Голливуде и вместо этого начал работать руками.

"Я делал одно и то же снова и снова в телевизионных эпизодах. Они трижды нанимали меня в качестве агента ФБР и даже не подозревали, что я снимался в этом сезоне два раза. Роли, которые я играл, не были хорошими", — сказал он в интервью 1988 года.

Харрисон Форд, Стивен Спилберг и Джордж Лукас Фото: Getty Images

Так что он пошел работать плотником, стал зарабатывать и получил возможность выбирать.

Том Круз разносил газеты

Том Круз всегда любил скорость, так что свои первые деньги он заработал, гоняя на велосипеде, а потом и на мотоцикле, развозя газеты.

Том Круз Фото: Getty Images

Выросший в малообеспеченной семье, Круз также работал, где придется, чтобы поддержать семью, например косил траву.

Шон Коннери полировал гробы

Самый сексуальный мужчина 1989 года родился в семье уборщицы и фабричного рабочего. Его семья была бедной, а рос он в трущобах Эдинбурга.

Шон Коннери Фото: Getty Images

Так что будущий Джеймс Бонд работал полировщиком гробов, молочником и спасателем, прежде чем его увлечение бодибилдингом помогло начать актерскую карьеру, которая сделала его одной из величайших звезд мира.

Джонни Депп работал в телемаркетинге

Когда Джонни Депп переехал в Лос-Анджелес в 1983 году, он намеревался стать рок-звездой, но его группе все еще нужно было платить по счетам.

Джонни Депп Фото: Getty

"Вся группа работала в телемаркетинге. Мы продавали чернильные ручки с названиями компаний, поездки в Грецию, напольные часы и все в таком роде", — рассказывал он Джимми Киммелу.

В 2023 году самым сексуальным мужчиной по версии журнала PEOPLE стал Патрик Демпси. А в прошлом году им стал Крис Эванс, Капитан Америка и звезда фильма "Ножи наголо".