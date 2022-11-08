Назван самый сексуальный мужчина мира по версии People

Победу Крису Эвансу прочили еще в прошлом году, но тогда его обошел Пол Радд.

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41-летний американский актер Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People. Объявление победителя состоялось на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а назвал имя обладатель этого же титула в 2016 году Дуэйн "Скала" Джонсон.

Сам Эванс на награждение не явился, поскольку занят на съемках, однако вышел в эфир в видеоформате.

Когда Джонсон попросил Криса что-то сказать публике, тот призвал идти голосовать на промежуточных выборах в США.

Крис после того, как его поздравил Дуэйн, надел ленту с надписью "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих".

"Очень много значит для бывшего самого сексуального мужчины на свете", – сказал он в адрес "Скалы".

Победу в рейтинге Крису Эвансу прочили еще в прошлом году, однако тогда его обошел Пол Радд, звезда кинематографической вселенной Marvel. Ранее этот титул носили Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд, Крис Хемсворт, Идрис Эльба, Адам Левин, Блейк Шелтон, Райан Рейнольдс и Дэвид Бекхэм.

Первым самым сексуальным мужчиной из ныне живущих People назвал Мела Гибсона. Это произошло в феврале 1985 года. Тогда актеру было 29 лет.

По словам Криса, в его окружении новому титулу больше всего обрадуется один человек:

"Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться".

Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People Фото: People

Что касается реакции друзей, то тут Крис шутит, что на самом деле "это будет просто повод для издевательств".

Сейчас Эванс активно работает. Только в этом году он снялся в фильмах "Световой год" от Pixar, "Серый человек" от Netflix и снял три новых фильма, в том числе "Призрак" 2023 года для AppleTV+, который он продюсирует, а также по-прежнему является со-руководителем A Starting Point, платформы гражданской активности, которую запустил в 2020 году. В последнее время он старается сделать приоритетом здоровый баланс между работой и личной жизнью и проводить как можно больше времени дома и с семьей в Бостоне.

"Когда дело доходит до поиска людей, которых я играю, это больше вопрос места съемок фильма. Я слишком стар, чтобы жить на чемоданах в течение шести месяцев, и я перешел в более приятную фазу, когда я просто счастлив быть дома, – признается Эванс.

Он также гораздо больше думает о своем будущем за пределами съемочной площадки и мечтает о семье и детях:

"Это абсолютно то, чего я хочу".

Спустя 22 года своей карьеры Эванс признает, что готов немного сбавить обороты.

"Сейчас самое приятное в моей карьере – чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы снять ногу с педали газа. Я чувствую, что у меня есть немного больше свободы, чтобы отвлечься от индустрии и по-прежнему находить проекты, которые удовлетворят мой творческий аппетит, когда я вернусь".

Напомним, недавно Дуэйн Джонсон пришел на премьеру в костюме суперсобаки.