Журнал People показал обложку с самым сексуальным мужчиной мира-2021, и это – не Крис Эванс

Новый титул стал неожиданностью для самого победителя, поскольку Пол Радд не был готов к подобному званию.

52-летний американский актер Пол Радд, известный зрителям по ролям мужа Фиби в "Друзьях" и Человека-муравья в фильмах Marvel, завоевал титул "Самый сексуальный мужчина 2021 года из ныне живущих" по версии журнала People.

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По этому случаю он снялся для издания, а также рассказал о том, как привыкает к такому почетному званию. Первой, кому Ридд рассказал о своем неожиданном титуле, стала его 53-летняя жена Джули Йэгер, с которой Пол в браке уже 18 лет. Она подарила супругу сына Джека (17 лет) и дочь Дарби (12 лет).

[ + – ] Пол Радд – самый сексуальный мужчина года из ныне живущих Фото: people.com

"Она была ошеломлена, и это было так мило. После некоторого хихиканья и шока она сказала: "О, они все поняли!". И это было очень мило. Вероятно, она говорила неправду, но разве у нее был выбор?", – шутит актер.

Он подчеркнул, что жена и дети – самое главное в его жизни:

"Когда я думаю о себе, я думаю о себе как о муже и отце. Я просто гуляю со своей семьей, когда не работаю. Это то, что мне нравится больше всего".

[ + – ] Пол Радд с женой и дочерью

По мнению Радда, после того, как он официально стал "самым сексуальным" мужчиной в мире, его жизнь изменится.

"Теперь я надеюсь, что меня наконец-то пригласят на один из тех знаменитых ужинов с Клуни, Питтом и Би Джорданом. И я полагаю, что буду гораздо чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении от расширения моей яхтенной жизни", – поделился актер своими ожиданиями.

В ноябре зрители увидят Радда в новом сериале Apple TV + "Уменьшение по соседству". Он также сыграет в одной из самых известных Голливуда "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти".

Ранее в СМИ писали о том, что самым сексуальным мужчиной якобы стал Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. В итоге выяснилось, что эта информация не отвечает действительности.