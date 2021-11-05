Крис Эванс стал "самым сексуальным мужчиной на свете" по версии журнала People
Победитель появится на обложке журнала уже на следующей неделе
Каждый год журнал People выбирает самого сексуального мужчину на свете. И частенько титул становится неожиданностью для получателя. Так, в 2021 году самым сексуальным на свете был назван Крис Эванс, звезда фильмов Marvel, Капитан Америка и большой любитель животных. Об этом пишет Page Six.
В прошлом году титул выиграл Майкл Б. Джордан, а годом ранее певец Джон Ледженд. Инсайдеры поговаривают, что титул Стивену мог достаться еще в 2020-м, но в журнале решили иначе.
В том же году произошел забавный инцидент. Капитан Америка завел Instagram и нечаянно загрузил туда свои обнаженные фото. На его аккаунт в тот момент были подписаны более пяти миллионов поклонников, так что снимки увидели очень многие. Крис вовремя опомнился, и удалил снимки, но они успели разойтись по Сети.
Тогда звезда фильма "Ножи наголо" решил извлечь пользу из своей промашки и попросил подписчиков пойти на выборы президента США. А когда журналистка Тамрон Холл все же спросила его об откровенных фото, то Эванс отшутился, заявив, что "это были интересные выходные, наполненные уроками и поучительными моментами".
Сейчас в его аккаунте только снимки со съемок, фотографии его собак и пара детских снимков, которые, как иронично отмечает сам актер, демонстрируют, что не был слишком уж привлекательным в юности.