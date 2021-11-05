Кріс Еванс став "найсексуальнішим чоловіком у світі" за версією журналу People

Переможець з'явиться на обкладинці журналу вже наступного тижня

Щороку журнал People обирає найсексуальнішого чоловіка у світі. І часто титул стає несподіванкою для отримувача. Так, у 2021 році найсексуальнішим у світі був названий Кріс Еванс, зірка фільмів Marvel, Капітан Америка та великий любитель тварин. Про це пише Page Six.

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Минулого року титул виграв Майкл Б. Джордан, а роком раніше співак Джон Ледженд. Інсайдери подейкують, що титул Стівену міг дістатись ще у 2020-му, але в журналі вирішили інакше.

Того ж року стався кумедний інцидент. Капітан Америка завів Instagram і ненароком завантажив туди свої оголені фото. На його обліковий запис у той момент було підписано понад п'ять мільйонів шанувальників, тому знімки побачили дуже багато людей. Кріс вчасно схаменувся і видалив знімки, але вони встигли розійтися по мережі.

[ + – ] Кріс Еванс на прем'єрі "Зимовий солдат"

Тоді зірка фільму "Ножі наголо" вирішив отримати користь зі свого промаху і попросив підписників піти на вибори президента США. А коли журналістка Тамрон Холл усе ж таки запитала його про відверті фото, то Еванс жартував, заявивши, що "це були цікаві вихідні, наповнені уроками та повчальними моментами".

[ + – ] Кріс Еванс під час навчання у школі Фото: Instagram chrisevans

Наразі в його акаунті лише знімки зі зйомок, фотографії його собак та кілька дитячих знімків, які, як іронічно зазначає сам актор, демонструють, що не був надто привабливим у юності.