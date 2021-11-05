Кріс Еванс став "найсексуальнішим чоловіком у світі" за версією журналу People
Переможець з'явиться на обкладинці журналу вже наступного тижня
Щороку журнал People обирає найсексуальнішого чоловіка у світі. І часто титул стає несподіванкою для отримувача. Так, у 2021 році найсексуальнішим у світі був названий Кріс Еванс, зірка фільмів Marvel, Капітан Америка та великий любитель тварин. Про це пише Page Six.
Минулого року титул виграв Майкл Б. Джордан, а роком раніше співак Джон Ледженд. Інсайдери подейкують, що титул Стівену міг дістатись ще у 2020-му, але в журналі вирішили інакше.
Того ж року стався кумедний інцидент. Капітан Америка завів Instagram і ненароком завантажив туди свої оголені фото. На його обліковий запис у той момент було підписано понад п'ять мільйонів шанувальників, тому знімки побачили дуже багато людей. Кріс вчасно схаменувся і видалив знімки, але вони встигли розійтися по мережі.
Тоді зірка фільму "Ножі наголо" вирішив отримати користь зі свого промаху і попросив підписників піти на вибори президента США. А коли журналістка Тамрон Холл усе ж таки запитала його про відверті фото, то Еванс жартував, заявивши, що "це були цікаві вихідні, наповнені уроками та повчальними моментами".
Наразі в його акаунті лише знімки зі зйомок, фотографії його собак та кілька дитячих знімків, які, як іронічно зазначає сам актор, демонструють, що не був надто привабливим у юності.