Журнал People показав обкладинку із найсексуальнішим чоловіком світу-2021, і це – не Кріс Еванс

Новий титул став несподіванкою для самого переможця, оскільки Пол Радд не був готовий до такого звання.

52-річний американський актор Пол Радд, відомий глядачам за ролями чоловіка Фібі в "Друзях" та Людини-мурахи у фільмах Marvel, завоював титул "Найсексуальніший чоловік 2021 року з тих, хто нині живе" за версією журналу People.

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З цієї нагоди він знявся для видання, а також розповів, як звикає до такого почесного звання. Першою, кому Рідд розповів про свій несподіваний титул, стала його 53-річна дружина Джулі Єгер, з якою Пол у шлюбі вже 18 років. Вона народила чоловіку сина Джека (17 років) та дочку Дарбі (12 років).

[ + – ] Пол Радд – найсексуальніший чоловік року з тих, що нині живуть. Фото: people.com

"Вона була приголомшена, і це було так мило. Після хихикання і шоку вона сказала: "О, вони всі зрозуміли!" І це було дуже мило. Мабуть, вона говорила неправду, але хіба у неї був вибір?" жартує актор.

Він підкреслив, що дружина та діти – найголовніше у його житті:

"Коли я думаю про себе, я думаю про себе як про чоловіка та батька. Я просто гуляю зі своєю сім'єю, коли не працюю. Це те, що мені подобається найбільше".

[ + – ] Пол Радд із дружиною та донькою

На думку Радда, після того, як він офіційно став "найсексуальнішим" чоловіком у світі, його життя зміниться.

"Тепер я сподіваюся, що мене нарешті запросять на одну з тих знаменитих вечер з Клуні, Піттом і Бі Джорданом. І я вважаю, що набагато частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя", — поділився актор своїми очікуваннями.

У листопаді глядачі побачать Радда у новому серіалі Apple TV+ "Зменшення по сусідству". Він також зіграє в одній із найвідоміших Голлівуду "Мисливці за привидами: Життя після смерті".

Раніше в ЗМІ писали про те, що найсексуальнішим чоловіком нібито став Кріс Еванс, відомий за роллю Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel. У результаті з'ясувалося, що ця інформація не відповідає дійсності.