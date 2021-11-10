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Журнал People показав обкладинку із найсексуальнішим чоловіком світу-2021, і це – не Кріс Еванс

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Пол Радд
Фото: Getty Images | Пол Радд

Новий титул став несподіванкою для самого переможця, оскільки Пол Радд не був готовий до такого звання.

52-річний американський актор Пол Радд, відомий глядачам за ролями чоловіка Фібі в "Друзях" та Людини-мурахи у фільмах Marvel, завоював титул "Найсексуальніший чоловік 2021 року з тих, хто нині живе" за версією журналу People.

З цієї нагоди він знявся для видання, а також розповів, як звикає до такого почесного звання. Першою, кому Рідд розповів про свій несподіваний титул, стала його 53-річна дружина Джулі Єгер, з якою Пол у шлюбі вже 18 років. Вона народила чоловіку сина Джека (17 років) та дочку Дарбі (12 років).

Пол Радд
Пол Радд – найсексуальніший чоловік року з тих, що нині живуть.
Фото: people.com

"Вона була приголомшена, і це було так мило. Після хихикання і шоку вона сказала: "О, вони всі зрозуміли!" І це було дуже мило. Мабуть, вона говорила неправду, але хіба у неї був вибір?" жартує актор.

Він підкреслив, що дружина та діти – найголовніше у його житті:

"Коли я думаю про себе, я думаю про себе як про чоловіка та батька. Я просто гуляю зі своєю сім'єю, коли не працюю. Це те, що мені подобається найбільше".

Пол Радд із дружиною та донькою

На думку Радда, після того, як він офіційно став "найсексуальнішим" чоловіком у світі, його життя зміниться.

"Тепер я сподіваюся, що мене нарешті запросять на одну з тих знаменитих вечер з Клуні, Піттом і Бі Джорданом. І я вважаю, що набагато частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя", — поділився актор своїми очікуваннями.

У листопаді глядачі побачать Радда у новому серіалі Apple TV+ "Зменшення по сусідству". Він також зіграє в одній із найвідоміших Голлівуду "Мисливці за привидами: Життя після смерті".

Раніше в ЗМІ писали про те, що найсексуальнішим чоловіком нібито став Кріс Еванс, відомий за роллю Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel. У результаті з'ясувалося, що ця інформація не відповідає дійсності.