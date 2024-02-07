Брэд Питт был несчастным, когда впервые стал "самым сексуальным мужчиной" (фото)

Голливудскую знаменитость журнал People дважды отмечал в номинации. Это произошло в 1995 и 2000 годах.

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60-летний американский актер Брэд Питт был расстроен, когда стал самым сексуальным мужчиной 1995 года, по версии People. Об этом пишет Variety.

Питт — один из немногих мужчин, кого журнал People дважды называл самым сексуальным мужчиной из живых людей. Впрочем, голливудский актер не был сторонником награды, когда впервые украсил культовую обложку в 1995 году (второй раз это произошло в 2000 году).

В новых мемуарах режиссера Эдварда Цвика он рассказывает, что то, что Питт стал секс-символом, испортило настроение актера.

"Он был… недоволен, когда People назвали его самым сексуальным мужчиной года — то, за что я не беру ни чести, ни вины", — рассказывает режиссер.

Брэд Питт

В своих мемуарах Цвик также описал, как бывший муж Анджелины Джоли "раздражался каждый раз, когда собирался снимать сцену, которая требовала от него проявления глубоких эмоций". Они вместе работали над фильмом "Легенды осени".

"Брэд вырос среди мужчин, которые сдерживали свои эмоции. Я верил, что суть романа заключается в том, что жизнь человека — это сумма его горя. […] Однако чем больше я подталкивал Брэда раскрыться, тем больше он сопротивлялся. Так что я продолжал толкать, а Брэд отталкивался", — пишет режиссер.

Брэд Питт Фото: Getty

Напомним, Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года, по версии People.

Также Фокус писал о развитии отношений Брэда Питта и Инес де Рамон.