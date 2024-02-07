Бред Пітт був нещасним, коли вперше став "найсексуальнішим чоловіком" (фото)

Голівудську знаменитість журнал People двічі відзначав у номінації. Це сталося у 1995 та 2000 роках.

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60-річний американський актор Бред Пітт був засмучений, коли став найсексуальнішим чоловіком 1995 року, за версією People. Про це пише Variety.

Пітт — один із небагатьох чоловіків, кого журнал People двічі називав найсексуальнішим чоловіком із живих людей. Втім, голівудський актор не був прихильником відзнаки, коли вперше прикрасив культову обкладинку в 1995 році (вдруге це сталося у 2000 році).

У нових мемуарах режисера Едварда Цвіка він розповідає, що те, що Пітт став секс-символом, зіпсувало настрій актора.

"Він був… незадоволений, коли People назвали його найсексуальнішим чоловіком року — те, за що я не беру ні честі, ні провини", — розповідає режисер.

Бред Пітт

У своїх мемуарах Цвік також описав, як колишній чоловік Анджеліни Джолі "роздратувався щоразу, коли збирався знімати сцену, яка вимагала від нього прояву глибоких емоцій". Вони разом працювали над фільмом "Легенди осені".

"Бред виріс серед чоловіків, які стримували свої емоції. Я вірив, що суть роману полягає в тому, що життя людини — це сума її горя. […] Проте чим більше я підштовхував Бреда розкритися, тим більше він опирався. Тож я продовжував штовхати, а Бред відштовхувався", — пише режисер.

Бред Пітт Фото: Getty

Нагадаємо, Патрік Демпсі став найсексуальнішим чоловіком 2023 року, за версією People.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон.