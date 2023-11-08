Актор, автогонщик, сім'янин: журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2023 року

Патрік Демпсі підкорив нову вершину у своїй кар'єрі.

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57-річний американський актор і автогонщик Патрік Демпсі, найбільше відомий глядачам за роллю доктора Дерека Шепарда в серіалі "Анатомія пристрасті", став найсексуальнішим чоловіком 2023 року за версією журналу People, сторінки якого раніше він прикрашав не один раз.

За словами Патріка, він задоволений, хоча спочатку новина його здивувала.

"Я був у повному шоці, а потім почав сміятися, типу, це жарт, так? Я завжди був подружкою нареченої! Я радий, що це відбувається на даному етапі мого життя. Приємно отримати визнання, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного", — заявив він в інтерв'ю.

Актор зазначив, що абсолютно не замислювався про такий статус, але тепер йому весело. Ба більше, він упевнений, що його діти жартуватимуть над ним:

"Вони просто сміятимуться наді мною, чіплятимуться до мене і з'ясовуватимуть усі причини, чому мені не слід бути там. І це добре, вони зберігають мою молодість".

Патрік Демпсі — найсексуальніший чоловік 2023 року Фото: People Фото: People

Патрік Демпсі з 2005 року грає нейрохірурга Дерека "МакДрімі" Шепарда в серіалі "Анатомія пристрасті" каналу ABC, що налічує вже 19 сезонів. Його дебютом на екрані стала роль у фільмі 1987 року "Любов не можна купити".

Патрік Демпсі в серіалі "Анатомія пристрасті"

У грудні глядачі побачать його в образі італійського гонщика П'єро Таруффі в біографічному фільмі Майкла Манна "Феррарі".

У фільмі "Феррарі" Демпсі зіграв італійського автогонщика П'єро Таруффі

"Я стежив за фільмом протягом багатьох років, тому зателефонував Майклу і сказав: "Я хочу обговорити участь у ньому" Це навчило мене, що якщо ти справді чогось хочеш, ти маєш зробити це сам. Тож з моїм его все гаразд", — каже знаменитість.

Крім зйомок у кіно, Демпсі активно займається благодійністю Він створив Dempsey Center на честь покійної матері для підтримки хворих на рак та їхніх близьких.

Патрік дуже любить свою сім'ю. Він одружений з візажисткою і засновницею власної лінії косметики Джилліан Фінкс, з якою виховує 21-річну доньку Талулу та 16-річних близнюків Саллівана і Дарбі. Пара побралася у 1999 році. До цього його дружиною була акторка та режисерка Наталі Паркер.

Раніше Фокус писав, хто ставав найсексуальнішими чоловіками за версією People в минулому.