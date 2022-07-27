Дуэйн Джонсон появился на премьере мультфильма "Суперпитомцы" в костюме собаки (видео)

В мультфильме "Суперпитомцы" Джонсон озвучил главного героя – пса со сверхспособностями Крипто.

50-летний американский актер и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон немало повеселил фанатов анимационного фильма "Суперпитомцы", появившись на спецпоказе в Лос-Анджелесе, устроенном Warner Bros, в костюме главного героя мультфильма, суперпса Крипто, которого он озвучивал.

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Знаменитость, рост которого 196 см, вошел в зал в полномасштабной копии костюма и поприветствовал зрителей, которым показали ленту заранее (в прокат мультфильм выходит 29 июля).

Актер затем снял с себя маску собаки и пообщался с присутствующими, рассказав им немного о фильме. Картина рассказывает о суперсобаке Крипто, который обладает теми же невероятными способностями, что и его владелец Супермен. Вместе они борются с преступностью в Метрополисе, но он подвергается небывалым испытаниям, когда Супермена похищают, и Крипто должен спасти его, несмотря на потерю собственных сил.

По сюжету, Крипто собирает команду животных со сверхспособностями, чтобы помочь спасти Супермена и остальных членов Лиги справедливости.

Джонсон возглавляет звездный актерский состав, в который входят его постоянный соавтор Кевин Харт, Ванесса Байер, Наташа Лионн, Диего Луна, Марк Марон, Кейт Маккиннон, Киану Ривз, Даша Поланко, Бен Шварц, Джемейн Клемент, Дэвид Диггс, Джамила Джами, Оливия Уайльд и Томас Миддлдитч.

Режиссерами анимационной ленты выступили Джаред Стерн и Сэм Левин.

По прогнозам экспертов по кассовым сборам, мультфильм в первые выходные соберет в прокате от 40 до 60 миллионов долларов.

Приключения Крипто – не единственный проект Джонсона в этом году. 21 октября на экраны выйдет супергеройский боевик от DC "Черный Адам", где "Скала" играет главную роль.

Кроме того, он готовится к съемкам в боевике "Красный" от Amazon Studios с Крисом Эвансом в главной роли, работает над адаптацией "Дока Сэвиджа" и ремейком "Большого переполоха в маленьком Китае".

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