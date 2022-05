Дуэйн Джонсон отмечает 50-й день рождения: 10 фактов, сделавших его самой дорогой звездой Голливуда

Сегодня 50 лет "Скале" Дуэйн Дуглас Джонсону, который сумел стать и выдающимся спортсменом и актером. Фокус приводит факты, повлиявшие на его успех.

Сегодня, 2 мая известный голливудский актер празднует свой полувековой юбилей. За свою 20-летнюю карьеру в кино он снялся более чем в 100 картинах, подавляющее большинство из которых были более чем успешны.

Гремучая генетическая смесь

Дуэйн Дуглас Джонсон родился 2 мая 1972 года в калифорнийском городе Хэйворд в семье известного рестлера Соулмена Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа. Семья матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа, отец происходит из черных новошотландцев.

Штанга и характер

В 12-летнеем возрасте Дуэйна придавила в спортзале штанга, которую тот не смог удержать. Но он не бросил тренировки. Его отец-рестлел только после этого случая занялся тренировками будущей звезды Голливуда, поверив в его характер.

Универсальный спортсмен

Играл в американский футбол за школьную команду старшей школы Бетлехем Фридом, а также был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе. Учился в Университете Майами, где также числился игроком "Майами Харикейнс". Что касается рестлинга, то Джонсон стал чемпионом WWE 17 раз и дважды был интерконтинентальным чемпионом.

Преступник и криминалист

Подростком Дуэйн не был образцом поведения. С 14 лет в компании таких же хулиганов обворовывал туристов — за три у него было девять арестов. В тюрьму будущий актер попадал и за драки. Но потом остепенился, а в 1995-м получил степень бакалавра по криминологии и психологии.

Семь баксов

Свою продюсерскую компанию Мистер Скала назвал с юмором: "Семь баксов". "Когда моя футбольная карьера закончилась, именно столько было на моем счету, — говорит он. — Я не хотел бы об этом забывать. Отсюда и название".

Автор бестселлера

В 2000 году Джонсон написал автобиографическую книгу The Rock Says, которая дебютировала на первом месте в списке бестселлеров New York Times.

Россыпь разрожанровых ролей

Пошел в кино, потому, что понимал век спортсмена – недолог. В 2001-м дебютировал в кинематографе, сыграв Царя скорпионов в картине "Мумия возвращается". На счету актера уже более 100 ролейэ. Снялся в таких известных лентах как "Сокровище Амазонки", "Дум", "Геракл", "Полтора шпиона", "Спасатели Малибу", "Круиз по джунглям", сериях "Форсаж" и "Джуманджи".

Мультфильм – рекордсмен

Помимо драматических способностей имеет Дуэйн и комедийный дар. "Скала" не такой грозный, как кажется. В мультфильме "Моана"(2016) озвучил трагикомическую роль полубога Мауи. Мульт принес нешуточную прибыль в 650 миллионов долларов.

Самый большой гонорар

Гонорар Дуйэна Джонсона за фильм "Царь скорпионов" составил 5,5 миллиона долларов. Он был занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой за первую главную роль.

Признание мастера

Обладатель 17 кинонаград, включая звезду на Аллее славы, четырех премий Kids' Choice Awards, трех статуэток People's Choice Awards и Teen Choice Awards.

Те, кто считает его несерьезным актером – приводим такой факт. Несколько лет назад ему прислали следующее письмо: "Я наслаждаюсь вашими фильмами на протяжении многих лет. Отличная работа! Горжусь вами и жду встречи. Ваш Стивен Спилберг".