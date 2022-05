Двейн Джонсон відзначає 50-й день народження: 10 фактів, що зробили його найдорожчою зіркою Голлівуду

Сьогодні 50 років "Скелі" Двейну Дугласу Джонсону, який зумів стати і видатним спортсменом, і актором. Фокус наводить факти, що вплинули на його успіх.

Сьогодні, 2 травня, відомий голлівудський актор святкує свій пів віковий ювілей. За свою 20-річну кар'єру в кіно він знявся більше ніж у 100 картинах, більшість з яких була більше ніж успішною.

Гримуча генетична суміш

Двейн Дуглас Джонсон народився 2 травня 1972 року в каліфорнійському місті Хейворд у родині відомого рестлера Соулмена Роккі Джонсона та промоутерки Ати Майвіа. Сім'я матері має полінезійське походження і походить з островів Самоа, батько походить із чорних новошотландців.

Штанга та характер

У 12-річному віці Двейна причавила у спортзалі штанга, яку той не зміг утримати. Але він не покинув тренування. Його батько-рестлел лише після цього випадку зайнявся тренуваннями майбутньої зірки Голлівуду, повіривши у його характер.

Універсальний спортсмен

Грав в американський футбол за шкільну команду старшої школи Бетлехем Фрідом, а також був членом шкільної команди з легкої атлетики та боротьби. Навчався в Університеті Маямі, де також вважався гравцем "Маямі Харікейнс". Що ж до рестлінгу, то Джонсон став чемпіоном WWE 17 разів і двічі був інтерконтинентальним чемпіоном.

Злочинець та криміналіст

Підлітком Двейн не був зразком поведінки. З 14 років у компанії таких самих хуліганів обкрадав туристів — за три в нього було дев'ять арештів. В тюрму майбутній актор потрапляв і за бійки. Але потім став розсудливим, а 1995-го отримав ступінь бакалавра з кримінології та психології.

Сім баксів

Свою продюсерську компанію Містер Скеля назвав із гумором: "Сім баксів". "Коли моя футбольна кар'єра закінчилася, саме стільки було на моєму рахунку, — каже він. — Я не хотів би про це забувати. Звідси й назва".

Автор бестселера

У 2000 Джонсон написав автобіографічну книгу The Rock Says, яка дебютувала на першому місці в списку бестселерів New York Times.

Розсип розрожанрових ролей

Пішов у кіно, бо розумів вік спортсмена – недовгий. 2001-го дебютував у кінематографі, зігравши Царя скорпіонів у картині "Мумія повертається". На рахунку актора вже понад 100 ролей. Знявся в таких відомих стрічках як "Скарб Амазонки", "Дум", "Геракл", "Півтора шпигуна", "Рятувальники Малібу", "Круїз по джунглях", серіях "Форсаж" та "Джуманджі".

Мультфільм – рекордсмен

Крім драматичних здібностей має Двейн і комедійний дар. "Скеля" не така грізна, як здається. У мультфільмі "Моана" (2016) озвучив трагікомічну роль напів бога Мауї. Мульт приніс неабиякий прибуток у 650 мільйонів доларів.

Найбільший гонорар

Гонорар Двйена Джонсона за фільм "Цар скорпіонів" становив 5,5 мільйона доларів. Він був занесений до книги рекордів Гіннесса, як найбільший за першу головну роль.

Визнання майстра

Володар 17 кінонагород, включаючи зірку на Алеї слави, чотири премії Kids' Choice Awards, три статуетки People's Choice Awards та Teen Choice Awards.

Ті, хто вважає його несерйозним актором – наводимо такий факт. Кілька років тому йому надіслали такий лист: "Я насолоджуюся вашими фільмами протягом багатьох років. Чудова робота! Пишаюся вами і чекаю на зустріч. Ваш Стівен Спілберг".