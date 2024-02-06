Дочці Дуейна Джонсона погрожують смертю: що сталося

Зробивши дуже успішну кар'єру в кіно, Дуейн Джонсон вирішив повернутися в рестлінг. Перший скандал не змусив себе довго чекати.

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22-річна Ава, старша дочка 51-річного американського рестлера й актора Двейна "Скелі" Джонсона, заявила, що після того, як той вирішив повернутися до WWE і вибив Коді Роудса з головної події WrestleMania, який виграв Royal Rumbl і претендує на бій з чинним чемпіоном WWE Романом Рейнсом, фанати спортсмена стали погрожувати їй аж до фізичної розправи, повідомляє Talk Sport.

Слова Джонсона на Friday Night SmackDown про те, що за титул на WrestleMania він битиметься з Рейнсом, а не з улюбленцем фанатів Роудсом, розлютили шанувальників останнього.

Відео цього сегмента стало найнеулюбленішим відео WWE на YouTube за всю історію, а Рока навіть освистали під час живого виступу в Теннессі.

Негатив вихлюпнувся не тільки на нього, а й на Аву, яка наприкінці січня була призначена генеральним менеджером бренду WWE NXT.

Дівчина змушена була оприлюднити цю інформацію в соцмережах.

"Чи можете ви просто не втручатися мене в це, я зайнята проведенням ШОУ", "Погрози смертю через ситуацію, до якої я не маю жодного стосунку... чувак", — писала вона. Після образ Ава видалила свій обліковий запис в X, а також ще один профіль в Instagram.

Ава попросила не втручатися її в розбірки Фото: Скриншот

Ава (уроджена Симона Гарсіа Джонсон) — дочка Джонсона і його колишньої дружини і нинішнього ділового партнера Дені Гарсіа. У 18 років вона почала тренуватися в Центрі виступів WWE в Орландо під керівництвом свого батька. Вона пішла його стопами, офіційно підписавши контракт із WWE у травні 2020 року.

У жовтні 2022 року вона вперше з'явилася на телебаченні під псевдонімом Ава Рейн, який пізніше був скорочений до просто Ава.

Раніше Фокус писав, що Дуейн Джонсон показав, як його молодші доньки познущалися над ним.