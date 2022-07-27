Двейн Джонсон з'явився на прем'єрі мультфільму "СуперУлюбленці" в костюмі собаки (відео)

У мультфільмі "СуперУлюбленці" Джонсон озвучив головного героя — пса з надздібностями Крипто.

50-річний американський актор і колишній рестлер Двейн "Скеля" Джонсон доволі повеселив фанатів анімаційного фільму "СуперУлюбленці", з'явившись на спецпоказі в Лос-Анджелесі, влаштованому Warner Bros, у костюмі головного героя мультфільму, суперпса Крипто, якого він озвучив.

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Знаменитість, зріст якого 196 см, увійшов у залу в повномасштабній копії костюма та привітав глядачів, яким показали стрічку заздалегідь (у прокат мультфільм виходить 29 липня).

Актор потім зняв із себе маску собаки та поспілкувався з присутніми, розповівши їм трохи про фільм. Стрічка розповідає про суперсобаку Крипто, який має ті ж неймовірні здібності, що і його власник Супермен. Разом вони борються зі злочинністю в Метрополісі, але він зазнає небувалих випробувань, коли Супермена викрадають, і Крипто має врятувати його, незважаючи на втрату власних сил.

За сюжетом, Крипто збирає команду тварин із надздібностями, щоб допомогти врятувати Супермена й інших членів Ліги справедливості.

Джонсон очолює зірковий акторський склад, до якого входять його постійний співавтор Кевін Гарт, Ванесса Байєр, Наташа Ліон, Дієго Луна, Марк Марон, Кейт Маккіннон, Кіану Рівз, Даша Поланко, Бен Шварц, Джемейн Клемент, Девід Діггдс, Джаміла Джаміль, Олівія Вайлд і Томас Міддлдітч.

Режисерами анімаційної стрічки виступили Джаред Стерн і Сем Левін.

За прогнозами експертів із касових зборів, мультфільм у перші вихідні збере в прокаті від 40 до 60 мільйонів доларів.

Пригоди Крипто – не єдиний проєкт Джонсона цього року. 21 жовтня на екрани вийде супергеройський бойовик від DC "Чорний Адам", де "Скеля" зіграє головну роль.

Крім того, він готується до зйомок у бойовику "Червоний" від Amazon Studios із Крісом Евансом у головній ролі, працює над адаптацією "Дока Севіджа" та римейком "Великого переполоху в маленькому Китаї".

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