Созвездие знаменитостей и королевский корги: People представил обложку юбилейного номера (фото)

Редакция представила целых два варианта обложки номера, посвященного юбилею медиа. Однако не все читатели СМИ оценили такую задумку: многие пожаловались на то, что снимки выглядят чересчур отфотошопленными.

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Американское издание People отмечает 50 лет существования. По этому случаю редакция решила выпустить особый номер, посвященный юбилею, собрав на одной обложке мировых знаменитостей, которые раньше уже были героями медиа.

"Наш выпуск, посвященный 50-летию, был настолько интересным, что нам понадобились две обложки", — признались редакторі медиа в опубликованном в социальной сети Instagram посте.

На одну из обложек юбилейного номера People попали Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор, Мэттью Макконаги, Дуэйн "Скала" Джонсон, Опра Уинфри, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Серена Уильямс, Виола Дэвис, Джон Ледженд и даже королевский корги с короной на голове.

Снимки для юбилейного выпуска медиа сделал фотограф Арт Штрайбер. Он уже не один год работает со звездами с мировыим именем.

Отметим, что поклонники People по-разному оценили снимки, ставшие "лицом" юбилейного выпуска медиа. В частности пользователи соцсети оставили такие комментарии:

Эта фотография была сделана в музее мадам Тюссо? Разве журнал People не мог собрать вместе реальных людей, чтобы вместо этого им пришлось использовать свои восковые фигуры?

Действительно ли все люди позировали вместе? Или это был фотошоп?

Сумасшедшая ретушь…

Боится ли журнал People, что на его обложке появятся выходцы из Южной Азии, Восточной Азии, арабы или другие небелые люди?

Они настолько отфотошоплены, что их трудно узнать.

Вторая обложка поразила сильнее.

People (ранее People Weekly) — американский еженедельный журнал о знаменитостях, издается Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. В 2006 году тираж журнала составлял 3,75 миллиона экземпляров. People ежегодно составляет списки знаменитостей, такие как "самые красивые люди", "лучше и хуже всего одевающиеся" и "самый сексуальный мужчина".

Важно

Назван самый сексуальный мужчина мира по версии People

Напомним, ранее мы писали о том, что издатель Playboy снизил цену на юбилейный номер. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com предлагает купить со скидкой годовую подписку на все 12 выпусков Playboy за 16 долларов. Впрочем, изначально цена подписки составляла более 67 долларов.