Кріс Еванс зізнався, що хоче створити родину

Найсексуальніший чоловік планети хоче одружитися та стати батьком.

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41-річний американський актор Кріс Еванс розповів про бажання створити родину. Про це пише People.

Найсексуальніший чоловік світу 2022 року, за версією видання, планує створити родину та стати батьком.

"Це абсолютно те, чого я хочу… Дружина, діти, створення родини. Коли ви читаєте про більшість найкращих артистів, будь то актори, художники, письменники, більшість з них (визнають — ред.), що це була не їхня робота, це були стосунки, родина, яку вони створювали, любов, яку вони знайшли, любов, яку вони поділяли", — розповідає зірка "Фантастичної четвірки".

[ + – ] Кріс Еванс Фото: People

Також американський актор та секс-символ зізнався, що він у захваті від "ідеї традицій та церемоній" і не може вигадати чогось краще, то ж з нетерпінням очікує на своє весілля.

Раніше було відомо про романтичні стосунки Еванса з Джессікою Біл, Лілі Коллінз, Крістіною Річчі, Селеною Гомес, Аною де Армас та іншими знаменитостями Голлівуду. Наразі в "Капітана Америка" дітей немає.

[ + – ] Кріс Еванс Фото: People

Нагадаємо, Кріса Еванса визнано найсексуальнішим чоловіком світу 2022.

Також Фокус писав про номінацію Кріса Еванса у 2021, проте на обкладинці People з'явився інший актор.