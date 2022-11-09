Крис Эванс признался, что хочет создать семью

Самый сексуальный мужчина планеты хочет жениться и стать отцом.

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41-летний американский актер Крис Эванс рассказал о желании создать семью. Об этом пишет People.

Самый сексуальный мужчина мира в 2022 году, по версии издания, планирует создать семью и стать отцом.

"Это абсолютно то, чего я хочу… Жена, дети, создание семьи. Когда вы читаете о большинстве лучших артистов, будь то актеры, художники, писатели, большинство из них (признают — ред.), что это была не их работа, это были отношения, семья, которую они создавали, любовь, которую они обрели, любовь, которую они разделяли", — рассказывает звезда "Фантастической четверки".

[ + – ] Крис Эванс Фото: People

Также американский актер и секс-символ признался, что он в восторге от "идеи традиций и церемоний" и не может придумать чего-то лучше, так что с нетерпением ожидает своей свадьбы.

Ранее было известно о романтических отношениях Эванса с Джессикой Билл, Лили Коллинз, Кристиной Риччи, Селеной Гомес, Аной де Армас и другими знаменитостями Голливуда. Сейчас у "Капитана Америка" детей нет.

[ + – ] Крис Эванс Фото: People

Напомним, Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной мира 2022 года.

Также Фокус писал о номинации Криса Эванса в 2021, однако на обложке People появился другой актер.