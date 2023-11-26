Другий рік поспіль: Франція здобула перемогу на Дитячому Євробаченні, Україна в п'ятірці найкращих

З 2018 року Україна показала свій найкращий результат на пісенному конкурсі. Журі оцінили Анастасію Димид на 9-те місце, а ось глядачі віддали пісні "Квітка" 3-тє місце.

Related video

26 листопада у французькій Ніцці відбувся фінал конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Перемогу другий рік поспіль здобула країна-організатор. Фокус розповідає про результати дитячого пісенного конкурсу.

Франція отримала право приймати конкурс у себе в країні після перемоги 2022 року 14-річного Lissandro. Тоді він підкорив глядачів і журі своєю композицією "Oh Maman".

Важливо

Стало відомо, хто потрапив до десятки фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024"

Дитяче Євробачення цього року відбулося в Ніцці в Палаці Нікая і в ньому взяло участь 16 європейських країн, серед яких і Україна. Нашу країну на конкурсі представляла 9-річна Анастасія Димид, яка виконала пісню "Квітка". Композиція була написана двома мовами: частково українською та частково англійською, а написала її українська співачка Світлана Тарабарова.

Журі віддали артистці 45 балів (9 місце), а глядачі оцінили українську заявку на 83 бали (3 місце). У результаті Україна показала один із найкращих своїх результатів з 2018 року і посіла 5 місце.

Переможцем конкурсу стала знову Франція та її 13-річна представниця Зое Клозюр з піснею "Cœur". Вона перемогла як за результатами голосування журі, так і глядачів, набравши в підсумку 228 балів.

Це третя перемога для Франції за 21-річну історію конкурсу. Уперше кришталевий мікрофон було отримано 2020 року, потім на конкурсі 2022 року у Вірменії, і зараз знову, але вже в рідній країні.

Друге місце з результатом у 201 бал посіла Іспанія, а 3 місце і 180 балів у Вірменії. Останнє місце з результатом у 42 бали посіла Ірландія, тим самим отримавши найгірший результат за час своєї участі.

Франція знову перемогла Дитяче Євробачення, а Україна посіла 5 місце Фото: Скриншот

Традиційно країна переможець має право прийняти конкурс наступного року, однак чи захоче Франція проводити Дитяче Євробачення другий рік поспіль — поки що невідомо. Якщо надійде відмова, тоді в інших є шанс провести захiд, як це було 2023 року з дорослим конкурсом.

Україна виграла Євробачення-2022, однак через активну фазу війни не змогли зайнятися організацією. Конкурс пройшов у британському Ліверпулі, адже саме Британія фінішувала другою того року.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що навколо журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 розгорнувся скандал. Журі відбирали в застосунку "Дія", але результати голосування багатьох обурили. Трійка мала такий вигляд: Ігор Кондратюк (28,16%), співачка Jerry Heil (24,93%) і реперка Alyona Alyona (20,91%).