Другий рік поспіль: Франція здобула перемогу на Дитячому Євробаченні, Україна в п'ятірці найкращих
З 2018 року Україна показала свій найкращий результат на пісенному конкурсі. Журі оцінили Анастасію Димид на 9-те місце, а ось глядачі віддали пісні "Квітка" 3-тє місце.
26 листопада у французькій Ніцці відбувся фінал конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Перемогу другий рік поспіль здобула країна-організатор. Фокус розповідає про результати дитячого пісенного конкурсу.
Франція отримала право приймати конкурс у себе в країні після перемоги 2022 року 14-річного Lissandro. Тоді він підкорив глядачів і журі своєю композицією "Oh Maman".Важливо
Дитяче Євробачення цього року відбулося в Ніцці в Палаці Нікая і в ньому взяло участь 16 європейських країн, серед яких і Україна. Нашу країну на конкурсі представляла 9-річна Анастасія Димид, яка виконала пісню "Квітка". Композиція була написана двома мовами: частково українською та частково англійською, а написала її українська співачка Світлана Тарабарова.
Журі віддали артистці 45 балів (9 місце), а глядачі оцінили українську заявку на 83 бали (3 місце). У результаті Україна показала один із найкращих своїх результатів з 2018 року і посіла 5 місце.
Переможцем конкурсу стала знову Франція та її 13-річна представниця Зое Клозюр з піснею "Cœur". Вона перемогла як за результатами голосування журі, так і глядачів, набравши в підсумку 228 балів.
Це третя перемога для Франції за 21-річну історію конкурсу. Уперше кришталевий мікрофон було отримано 2020 року, потім на конкурсі 2022 року у Вірменії, і зараз знову, але вже в рідній країні.
Друге місце з результатом у 201 бал посіла Іспанія, а 3 місце і 180 балів у Вірменії. Останнє місце з результатом у 42 бали посіла Ірландія, тим самим отримавши найгірший результат за час своєї участі.
Традиційно країна переможець має право прийняти конкурс наступного року, однак чи захоче Франція проводити Дитяче Євробачення другий рік поспіль — поки що невідомо. Якщо надійде відмова, тоді в інших є шанс провести захiд, як це було 2023 року з дорослим конкурсом.
Україна виграла Євробачення-2022, однак через активну фазу війни не змогли зайнятися організацією. Конкурс пройшов у британському Ліверпулі, адже саме Британія фінішувала другою того року.
Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що навколо журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 розгорнувся скандал. Журі відбирали в застосунку "Дія", але результати голосування багатьох обурили. Трійка мала такий вигляд: Ігор Кондратюк (28,16%), співачка Jerry Heil (24,93%) і реперка Alyona Alyona (20,91%).