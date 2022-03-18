Осадчая предложила MARUV отправиться "вслед за русским кораблем"

Украинская телеведущая Катя Осадчая посоветовала MARUV отдать украинский паспорт и отправиться "вслед за русским кораблем" за свою молчаливую позицию о войне в Украине.

Недавно украинская певица MARUV, которая несколько лет активно строила карьеру в России и предпочла не высказываться о войне в Украине, снялась в беременной фотосессии для журнала Hello.ru и дала интервью о своем самочувствие. Молчаливая позиция певицы и ее свежее интервью российскому изданию, где нет ни слова о войне, возмутили телеведущую Катю Осадчую.

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"Аня, отдай украинский паспорт. Получи русский и иди за русским кораблем", – обратилась Осадчая к MARUV, выложив сторис в своем Instagram с фотографиями певицы в журнале.

Как писал ранее Фокус, многие знаменитости во всем мире активно поддерживают Украину в войне, которую развязала Россия. Однако есть украинские звезды, которые предпочитают прятать голову в песок. Так телеведущая Регина Тодоренко, которая много лет живет и работает в Москве, предлагала своим подписчикам с начала войны в Украине не читать новости и публиковала в Instagram сторис, в которых "разбирала гардероб".